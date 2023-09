Belbus: 'huis met ‘huidproblemen' 15-10-2005 • leestijd 1 minuten • bewaren

Ruimte, kwaliteit en een perfecte locatie. Joop Portegies dacht dat ie het helemaal gemaakt had met zijn nieuwe woning, totdat hij merkte dat zijn huis last had van… ‘huidproblemen’.

Op het dak beginnen een paar kunststoffen dakschroten te bladderen en in te rotten.

Na lang bellen en mailen met de aannemer kreeg Joop twee opties. Hij kon de schroten laten overschilderen, maar hij is bang dat het dan weer gaat bladderen. De tweede optie is dat de aannemer de aangetaste schroten vervangt, maar dan is er kans op een groot kleurverschil. Als Joop daarover probeert te praten met de aannemer krijgt hij geen gehoor.

In de Belbus taxateur Ton van der Heijden. De schroot is gemaakt van een houtvezel die is samengeperst met een plastische hars, als dat is uitgehakt, wordt er een coating aangebracht. Volgens de taxateur is er een beschadiging opgetreden, dat kan tijdens de bouw gebeurd zijn. Er is vocht in de schroten gekomen en daardoor komt nu de coating los.

Schilderen heeft niet veel zin, vanwege het vocht is de kans inderdaad groot dat het weer gaat bladderen. Van der Heijden vindt dat de aangetaste schroten vervangen moeten worden, maar er mag geen kleurverschil ontstaan.

In het kantoor van de aannemer worden we in eerste instantie niet erg vriendelijk ontvangen. Uiteindelijk wordt het probleem op de parkeerplaats opgelost. De aannemer stelt voor de aangetaste delen te vervangen en vervolgens de hele gevel over te schilderen. Een goede oplossing vindt Joop.