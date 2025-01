Belbus: Gerommel bij De Bommel Meubelen 25-01-2025 • leestijd 2 minuten • 1306 keer bekeken • bewaren

Als Lucia en Jos In juni vorig jaar twee tafels kopen bij De Bommel Meubelen zijn ze zeer tevreden. Ze hebben het hele huis opnieuw ingericht en met deze twee tafels is de woonkamer af. Alleen zijn beide tafels na levering niet naar verwachting. De keukentafel is beschadigd en de salontafel is te klein. De verkoper, De Bommel Meubelen geeft niet thuis.

Kleiner dan verwacht

In september worden beide tafels geleverd. Al direct ziet Lucia dat er een beschadiging op het keukentafelblad zit. Ook de jongen die de tafel bezorgd, beaamt dat er inderdaad een deuk in zit. Geen probleem, gewoon even contact opnemen met de klantenservice en dan wordt het omgeruild. Maar Lucia ziet een dag later nog een probleem. De salontafel lijkt veel kleiner, dan het exemplaar in de showroom. Dat blijkt te kloppen. Na het opmeten van de tafel blijkt hij vijf centimeter kleiner, dan degene die zij besteld hebben. Voor beide problemen contacteert ze de klantenservice.

Valse beloftes

Nadat Jos en Lucia contact opnemen, krijgen ze een hoop beloftes die uiteindelijk niet worden waargemaakt. De klantenservice mailt drie keer dat er nieuwe tafelbladen zijn besteld, maar neemt dat steeds weer terug. Na talloze mailtjes en veertien keer bellen zijn Lucia en Jos nog geen stap verder. Als het bedrijf op 6 januari mailt dat de bladen nog niet in productie zijn gezet, zijn de twee alle vertrouwen kwijt. Ze schakelen de Belbus in.

Tijd voor de Belbus

Mai reist af naar Asten om beide tafels aandachtig te bekijken. Ook zij ziet de beschadiging. Onder het genot van een worstenbroodje nemen ze nog eens alle problemen door. Hun grootste frustratie zit bij de klantenservice en het feit dat ze niet op de hoogte worden gehouden. Omdat Lucia en Jos niemand krijgen te spreken, besluiten ze samen met Mai langs te gaan bij het hoofdkantoor van Van Bommel Meubelen.

Langs bij het hoofdkantoor