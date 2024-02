Belbus: Enexis - De slimme meter die dom is

18 feb. 2024 - 13:47

Er is niets mis met de nieuwe gasmeter , het probleem zit in de elektra meter en die had meteen vervangen moeten ,waarom omdat via de elektrameter de standen van zowel elektra als gas via het net automatisch doorgegeven worden. Vraag is hoe het komt dat niet vanaf het plaatsen van de gasmeter niet meteen verteld is dat de elektra meter ook vervangen moet worden. Hierover gaat eigenlijk de discussie over en niet over een zogenaamd domme gasmeter!