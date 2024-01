Belbus: Een koude kerst voor Max Verstappen fan Danny 23-12-2023 • leestijd 2 minuten • 3124 keer bekeken • bewaren

Danny is ontzettend fan van Max Verstappen. Hij heeft allerlei spullen verzameld en zit altijd in zijn Max Verstappen outfit klaar om iedere race te kijken. Daarom wil zijn moeder hem voor kerst een mooie Max hoodie geven, maar Betty blijft met lege handen staan.

Wanneer Betty in november door Facebook scrolt, stuit ze op een advertentie voor een hoodie in de webshop van Supachik. Deze Max hoodie is een mooie aanvulling op de uitgebreide verzameling van haar zoon, dus ze twijfelt geen moment en plaatst hem in haar winkelmandje. Omdat ze de bestelling eind november al plaatst, gaat ze ervan uit dat de trui ruim op tijd zal aankomen voor de kerst. Toch blijft het leeg onder de kerstboom.

De weken gaan voorbij en Betty checkt haar e-mail regelmatig. Ze krijgt netjes een linkje toegestuurd waarmee ze de status van haar bestelling kan blijven volgen. Toch duurt het wel erg lang voordat de trui aankomt. Betty opent haar mail en drukt op de link die ze heeft ontvangen, maar er is niks meer. Ze probeert van alles om te achterhalen waar haar bestelling is, maar niks werkt. De website is zelfs helemaal weg. Wat nu?

Betty schakelt de Belbus in

Boos en verdrietig zoekt Betty contact met de Belbus. Mai gaat gelijk naar Geldrop en wordt hartelijk ontvangen bij de familie thuis. Daar laat Danny vol trots zijn verzameling Max Verstappen spullen zien. Even later duikt Mai samen met Betty achter de laptop om te onderzoeken wat ze kunnen vinden over Supachik. En dat is niet al te best nieuws.

Allereerst ziet Mai dat de website inderdaad niet meer bestaat. Daarnaast is te zien op verschillende sites, dat Supachik erg slechte reviews krijgt. In alle reviews is te lezen dat mensen producten hebben besteld, maar nooit iets hebben gekregen. Tot slot ziet Mai dat de website zelfs vermeld staat in een lijst van bekende malafide handelspartijen op politie.nl. Betty baalt enorm, maar weet nu wel dat ze altijd even onderzoek moet doen voordat ze ergens iets besteld.

Mai komt de kerst redden

Om ervoor te zorgen dat Danny toch nog een mooie hoodie krijgt voor de kerst, begint Mai snel in haar netwerk rond te bellen om te kijken of iemand haar kan helpen aan een trui. Na een tijdje heeft ze eindelijk beet: iemand uit de omgeving van Max heeft een hoodie die ze kan komen ophalen. Mai racet snel heen en weer om de kerst toch compleet te maken.