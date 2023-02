Belbus: Dure droomkeuken van Keukenwarenhuis.nl wordt een nachtmerrie

Monika koopt een droomkeuken voor ruim 20.000 euro bij Keukenwarenhuis.nl. Maar als de keuken geleverd wordt, blijkt er van alles mis te zijn. Een half jaar na oplevering zit ze nog steeds tussen de dozen en zijn de problemen nog lang niet opgelost. Wat nu? De Belbus komt in actie.

Een jaar geleden besluit Monika haar woning uit de jaren zestig te verbouwen en in een nieuw jasje te steken. In maart 2022 bestelt ze haar droomkeuken bij Keukenwarenhuis.nl. Als kok weet ze precies wat voor keuken ze wil. Zo wil ze koken op gas én ze wil een aparte wokbrander.

Op 14 augustus is het zover: de zo gewenste keuken wordt geleverd. Maar als de installateur van Keukenwarenhuis de keuken wil plaatsen, blijkt er van alles mis. Hij voorziet een probleem met de afzuiging in verband met brandgevaar, iets wat leverancier ATAG later bevestigt. Maar Keukenwarenhuis blijft volhouden dat het wél kan, waardoor Monika niet meer weet wie ze moet geloven.