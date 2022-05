Belbus: Domino's Pizza laat z'n bezorgers vallen 25-04-2022 • leestijd 3 minuten • 841 keer bekeken • bewaren

Tyrone (16) werkt bij Domino's Pizza in Breda. Hij bezorgt daar pizza's met een elektrische fiets. Omdat hij niet alle straten uit zijn hoofd kent, maar de pizza’s natuurlijk wel op tijd bezorgd moeten worden, gebruikt hij zijn telefoon voor de routebeschrijving. Alleen moet hij deze wel in zijn hand houden, omdat er geen telefoonhouder op het stuur zit. Dit zorgt voor onveilige situaties. Tyrone en zijn collega's hebben dit al meerdere keren aangegeven bij de manager, maar die doet er niks mee omdat ze steeds gestolen zouden worden.

En dan valt er een boete bij Tyrone op de deurmat. Terwijl hij aan het bezorgen was, heeft hij een boete van 149 euro gekregen omdat hij zijn telefoon vast had tijdens het fietsen. De regiomanager Domino's zegt dat hij deze boete zelf moet betalen, omdat het fietsen met de telefoon in de hand een keuze is.

Maar Tyrone moet zijn telefoon wel vasthouden op de fiets omdat hij de route niet altijd kent en de pizza's wel warm bezorgd moeten worden. Hij heeft dus geen keuze, vindt hij.

Eerst een boete, dan een ongeluk

En dan krijgt Tyrone een week na de boete ook nog een fietsongeval. Omdat hij weer op zijn telefoon moest kijken tijdens het fietsen en omdat een elektrische fiets zo'n dertig kilometer per uur gaat, is hij tegen een lantaarnpaal aan geknald, waarna de zware fiets op hem neerkomt. Sindsdien heeft hij last van zijn knie.

Tyrone's moeder Marilyn probeert contact op te nemen met Domino's Pizza Nederland, maar er wordt niks aan het probleem gedaan. Ze voelen zich ongehoord en nemen contact op met de Belbus. De Belbus vraagt Domino's of ze in gesprek willen, maar ze komen alleen met een schriftelijke reactie waarin ze hun beleid neerzetten. Dat leggen we voor aan Tyrone.

"Géén telefoongebruik tijdens het bezorgen"

Een van hun regels is dat er géén mobiele telefoon gebruikt mag worden tijdens het bezorgen. Ook niet in een zogenaamde telefoonhouder. Dit leidt de aandacht af van de weg, stelt Domino's. Volgens Tyrone is dat mooi in theorie, maar werkt het niet in de praktijk. Alle bezorgers gebruiken namelijk gewoon hun telefoon.

Onze bezorgers krijgen in de winkel uitleg over de regels en volgen ook online training op het gebied van veilig bezorgen, stelt Domino's. Tyrone zegt dat hij nooit een training of andere vorm van veiligheidsinstructies heeft gekregen.

Route vooraf uitstippelen

Volgens Domino's hangt in elke winkel een kaart waarop het adres en route uitgestippeld kan worden. Bezorgers mogen een telefoon op zak hebben en Google Maps raadplegen wanneer nodig. Daarbij moet de bezorger alleen wel stoppen en bij voortgang van de route de telefoon weer opbergen in jas of broekzak.

Wanneer er wordt opgemerkt dat bezorgers zich niet aan de regels houden, worden zij hierop aangesproken. Ook daarvan zegt Tyrone dat de praktijk heel anders is en dat niemand zich aan die regels houdt.

Bezorgers onder druk gezet om zich te haasten

Tenslotte stelt Domino's: "We leren onze bezorgers dat snelheid in de winkel wordt behaald en niet op straat". Ook worden bezorgers per uur betaald. Niet per rit. Maar als de klant boos naar de winkel belt omdat de pizza koud bezorgd is, dan wordt Tyrone daarop aangesproken.

De praktijk is dus heel anders dan de theorie van Domino's beleid. Dat bevestigt ook de FNV Horecabond. Bezorgers worden onder druk gezet om zich te haasten, met alle risico's van dien. Door de krapte op de arbeidsmarkt is die druk alleen maar toegenomen.