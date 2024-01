Belbus: De verdwenen auto 16-12-2023 • leestijd 2 minuten • 3158 keer bekeken • bewaren

Margo woont samen met haar man en drie kinderen in de Achterhoek. Ze zoeken een ruime auto en schaffen daarom een Peugeot 5008 aan. Zo kunnen er bovenop de vijf reguliere plekken in de auto, nog twee extra plekken gemaakt worden voor wanneer vriendjes of vriendinnetjes komen spelen. De auto werkt altijd naar behoren, tot ze in juli 2022 de motor laten vervangen op advies van hun garage. Dan begint alle ellende.

Eindeloze problemen

Na het ophalen van de auto, merken Margo en haar man direct dat de wagen niet rijdt zoals voorheen. Vervolgens ontstaan er ook allerlei andere gebreken: rook uit de motorkap, olielekken, foutmeldingen op het dashboard en een hele lawaaierige motor. Ze besluiten om de auto eind juli 2022 terug naar de garage te brengen in de hoop dat alles opgelost zal worden. Maar vanaf dan is het een eindeloos heen en weer gesleep met de auto.

Een jaar lang gaat de auto van de garage, terug naar Margo en weer naar de garage. Maar de problemen met de auto lijken maar niet te stoppen. Tot ze in juli 2023 de auto naar een andere garage brengt om de resterende problemen te repareren. Daar krijgt ze tot haar grote verbazing te horen dat er een verkeerde motor in de auto is geplaatst, een 1.4 in plaats van een 1.6. Voor wat bijstand in de communicatie met de garage, schakelt Margo de Univé rechtsbijstand in om haar bij te staan.

Wachten, wachten en nog eens wachten

Op 16 augustus 2023 gaat Margo naar de garage om het over de fout geplaatste motor te hebben. De eigenaar biedt geen excuus aan en zegt dat dit kan gebeuren. Ze gaan wel een nieuwe motor bestellen om de oude te kunnen vervangen. Bijna een maand later kan de auto eindelijk naar de garage gebracht worden. Ze krijgt een leenauto mee en verwacht dat alles opgelost gaat worden. Maar nu het einde bijna in zicht lijkt, gaat het weer helemaal fout.

Margo hoort steeds niks en neemt bijna wekelijks contact op met de garage over de stand van zaken. Ze krijgt te horen dat de auto naar een andere garage is gebracht en dat er nog niks mee gebeurd is. Eind oktober grijpt rechtsbijstand in en stelt de garage in gebreke, maar ook dit zorgt er niet voor dat de auto terugkomt. Een dag na het verloop van de ingebrekestelling, belt de garage met de boodschap dat de auto op 1 december klaar zal staan. Maar op 1 december hoort Margo helemaal niks. Ze is klaar met wachten en schakelt de Belbus in.

De confrontatie

Mai en Margo gaan samen naar de garage om de auto terug te krijgen. De eigenaar staat hen te woord en erkent dat de communicatie niet erg goed is geweest. Maar het lange wachten van Margo wordt dan eindelijk beloond: terwijl ze buiten staan te wachten komt de auto ineens aangereden!