Belbus: De tochttoren van Haag Wonen

Wanneer Önder naar zijn nieuwe woning in Den Haag verhuisd, is hij in eerste instantie erg blij: een mooi appartement in een leuke buurt. Maar in de winter wordt het toch wel erg koud. Het tocht er namelijk enorm. Het wordt zo koud dat hij toevlucht moet zoeken bij familieleden om de ergste winterdagen te overbruggen. Dat gaat hem niet nog eens gebeuren.

In april 2021 komt Önder op zijn nieuwe adres te wonen. Maar zodra de dagen kouder worden, merkt hij dat zijn woning bijna niet warm te krijgen is. Hij voelt veel tocht in de woning, vooral rondom de vensterbank en op kniehoogte. Wanneer hij in de woonkamer zit en het waait hard buiten, voelt het voor hem alsof hij in een windtunnel zit. Daar moet wat aan gedaan worden.

Tochtstrips niet mogelijk

Voordat de winter in 2022 aanklopt, neemt Önder contact op met Haag Wonen om te vragen of er tochtstrips in zijn woning geplaatst kunnen worden. Hij maakt meerdere malen een afspraak maar het gaat steeds mis: de werklui komen niet opdagen of ze nemen het verkeerde materiaal mee. Önder blijft mailen en bellen naar Haag Wonen, maar er is niemand die hem helpt. Inmiddels is het december en het wordt steeds kouder. Uiteindelijk komt er iemand van Haag Wonen die her en der wat kieren dichtkit, maar helaas heeft het weinig effect. Önder plakt daarom alle ramen en kozijnen af met tape en schaft een speciale thermodeken aan om nog een beetje warm te blijven.

Samen sta je sterk, toch?

Wanneer Önder met zijn buren praat over de tochtproblemen in huis, merkt hij dat hij niet de enige is met problemen. Eigenlijk ervaren alle buren extreme tocht en krijgen zij hun woning moeilijk opgewarmd. Daarom besluit hij om handtekeningen te verzamelen. Het document met meer dan 30 handtekeningen en verhalen van buren, stuurt hij in december 2022 naar Haag Wonen. De buren omschrijven in het document onder anderen dat ze tocht vanuit de kelder voelen, dat ze noodgedwongen in de woonkamer slapen en dat ze heel hoog moeten stoken voor een beetje warmte. Dit moet Haag Wonen wel tot actie aanzetten.

Maar zelfs hier krijgt Önder geen reactie op, de maat is vol. In september 2023 mailt hij Haag Wonen voor de laatste keer om hen te herinneren aan zijn voorgaande mails. Opnieuw bieden ze aan om iemand te laten kijken naar de problemen, maar hij heeft hier geen vertrouwen meer in. Hij schakelt de Belbus in.

Op jacht naar kieren

Om aan te tonen hoe ernstig de tocht is, haalt Mai de Kierenjagers naar de woning van Önder. Antonie en Bart tonen aan dat de woning niet in goede staat is. De rook die zij vanaf buiten het huis in blazen, komt overal gemakkelijk naar binnen. Met deze informatie, gaat Mai samen met Önder naar Haag Wonen.

Haag Wonen geeft in het gesprek aan dat ze het vervelend vinden voor Önder, maar dat er woningen in slechtere staat zijn die daarom voorrang krijgen. Toch beloven ze dat ze op 6 november naar de problemen komen kijken en hier wat aan zullen doen.

6 november