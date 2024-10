Belbus: De Klussenier blijkt Klunzenier theme-icon Wonen • Vandaag • leestijd 2 minuten • 75 keer bekeken • bewaren

Wanneer je als jong koppel voor het eerst gaat samenwonen, zou dat een leuke tijd moeten zijn. Helaas werd het voor Arian en Kirsty eerder een stressvolle tijd: een klusser zou een nieuwe vloer voor hen gaan leggen, maar dit pakte niet uit zoals gehoopt…

Op zoek naar de juiste klusser

Op de website van de Klussenier gaan Arian en Kirsty op zoek naar een klusser die de vloer voor hen kan leggen. De Klussenier is een platform waar klussers zich bij aan kunnen sluiten en waar consumenten hen kunnen vinden voor een klus. Arian en Kirsty kiezen speciaal voor dit platform omdat hier een Geschillencommissie is die kan bemiddelen in het geval dat er onenigheid is tussen een klusser en consument. Maar toen Arian en Kirsty beroep moesten doen op deze Geschillencommissie, kwam er geen hulp.

Vloer verkeerd gelegd

Het koppel deed een beroep op de Geschillencommissie toen de klus niet werd opgeleverd zoals gehoopt. Op de laatste dag van de klus komt Arian naar het huis maar tot zijn verbazing is de klusser al weg en treft hij een vloer die er niet mooi uitziet. Arian neemt contact op met de klusser maar ze komen er niet uit: De klusser eist de afgesproken €2.000,- voor het werk maar dit willen Arian en Kirsty vanwege het teleurstellende resultaat niet betalen. Ze dienen een klacht in bij het overkoepelende bedrijf, de Klussenier, in de hoop dat er bemiddeling plaats zal vinden. Maar dit gebeurt niet.

De Belbus bemoeit zich met de zaak

Arian en Kirsty schakelen de Belbus in en deze begint onderzoek te doen naar de zaak. Op dat moment laat de klusser in kwestie ineens weten dat hij geen vergoeding meer vraagt voor de klus om de discussie te laten rusten. Dat is in ieder geval opgelost! Maar, Arian en Kirsty zitten nog met een vloer die niet naar wens is. Wat moet daar mee gebeuren?

Mening van een onafhankelijk expert

De Belbus laat onafhankelijk expert Gerlof Hofmeijer, naar de vloer kijken en zijn bevindingen liegen er niet om. Hij stelt dat het erop lijkt dat de persoon die deze vloer heeft gelegd, dit voor de eerste keer deed. Volgens meneer Hofmeijer zou een ervaren vloerenlegger dit nooit zo gedaan hebben en moet de vloer opnieuw gelegd worden om een mooi resultaat te krijgen. Genoeg reden dus om bij de Klussenier langs te gaan en een oplossing voor dit probleem te eisen! Mai, Arian en Kirsty vertrekken naar Terschuur om verhaal te halen.

De Klussenier is onbereikbaar

Eenmaal aangekomen bij het kantoor van de Klussenier (het Klushuis B.V.), blijkt het kantoor helemaal leeg. Mai belt naar het bedrijf en vraagt naar de contactpersoon waar eerder contact mee is geweest. Zonder resultaat en de receptionist die opneemt zegt alleen: ‘We komen hier schriftelijk op terug.’

