Belbus: bijna vier maanden zonder tv en internet bij Delta Vandaag • leestijd 3 minuten • 822 keer bekeken • bewaren

De gepensioneerde tandarts Jan Buth (73) woont heerlijk op zijn boerderij op Goeree Overflakkee. Maar door een storing bij Delta Fiber heeft Jan al bijna drie en een halve maand lang geen internet of tv. En zelfs voor een geduldig man als Jan is dat te veel van het goede.

Vanaf december heeft Jan vrijwel wekelijks telefonisch contact met Delta over de storing. Elke keer krijgt hij te horen dat eraan gewerkt wordt en dat het moeilijk is. In totaal zijn er acht monteurs langsgekomen in de afgelopen drie en een halve maand. Telkens met de conclusie na gebruik van testapparatuur dat de storing niet in het woonhuis is, maar vermoedelijk een kabelbreuk op ongeveer 300 meter afstand van het woonhuis. Er moet gegraven worden om de breuk te vinden. En daarvoor moet weer een aannemer worden ingeschakeld en toestemming met de gemeente worden geregeld. En ja, dat kost tijd, veel tijd.

Jan is een positief denkend mens en ziet ook wel voordelen van geen internet en tv hebben. Hij gaat dan een uurtje eerder naar bed. Maar hij vindt het niet hebben van internet wel lastig. Jan houdt van actualiteitenprogramma’s op tv en soms een Britse detective. Maar dit mysterie, waarom de breuk nog steeds niet hersteld is, blijft maar voortduren.

Afspraken worden niet nagekomen

Delta geeft aan dat er bij de gemeente een graafvergunning aangevraagd moet worden en dat zal minimaal drie weken duren. Ook moet er een klikmelding gedaan worden zodat andere instanties weten dat er aan het netwerk gewerkt wordt. En dat duurt ook weer minimaal een week. En die carrousel herhaalt zich een aantal malen, ergens blijft iets steken. Jan belt uiteindelijk naar de gemeente en vraagt na of er eigenlijk wel toestemming nodig is om te graven. Nee, hoor, zegt de gemeente, niet nodig. Dan stuurt hij een aangetekende brief naar Delta, maar hier wordt niet op gereageerd. Later krijgt Jan een brief waarin staat dat hij op een website moet kijken. Maar ja, zonder internet schiet dat ook niet op.

Eind maart zouden de onderhoudsmonteurs eindelijk langskomen om de kabelbreuk te repareren. Maar er gebeurt niets. En ook een nieuwe afspraak wordt niet nagekomen. En dan is Jan het zat.

Confrontatie

Jan schakelt de Belbus in. Delta zegt spijt te hebben over dat de communicatie zo slecht is verlopen. Intern wordt nog uitgezocht waar dit verkeerd is gegaan bij Delta, want dat lek is nog niet boven. Het lek bij Jan krijgt nu prioriteit en moet zo snel mogelijk worden gevonden. En dus heeft Delta monteurs gestuurd om dat te zoeken en te herstellen. Ook biedt de kabelaar Jan een jaar gratis abonnement aan. Graven, graven, graven.

De onderhoudsmonteurs beginnen in de dijk te graven waar de desbetreffende kabel ligt. De kabelbreuk is lastig te vinden. Pas na uren wordt de kapotte kabel gevonden. Bij de kabelbreuk ligt een muizennest, een mogelijke oorzaak voor de breuk. De kabel is mogelijk aangevreten door de muizen. Ook kan het door stukken asfalt veroorzaakt zijn die in de grond verschuiven.