Belbus: Bershka - één halen, twee betalen

De vijftienjarigeInge ZwijgerkooptbijBershka in Leidschendam een shirt eneenbroekvoor 43 euro. Ze heeftervoorgespaard, het isvoorhaarbijnaeenmaandsalaris van haarbijbaantjebij de supermarkt. Door een storing bij de kassabetaalt ze ongewild twee keer. Geen probleem, binneneenpaarminutenzal ze het teveelbetaaldebedragterugkrijgen, verzekertBershka. Maar weken later heeft ze het geld nognieten het bedrijfvraagtsteedsmaar weerom gegevensdie ze al lang heeftopgestuurd.

Het fililiaal van Bershka in The Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam geeft op het moment van aankoop een pinstoring aan. Inge heeft die dag al eerder met haar pin betaald en weet dat die in orde is. De storing zit dus in het kassasysteem en de aankoop wordt geannuleerd. Omdat er een lange rij achter haar staat die ze niet wil ophouden, betaalt haar vriend Jesse voor haar en dan lukt het wel.

Dubbele kosten

Inge ziet alleen meteen al dat het door haar betaalde bedrag wel van haar rekening is afgeschreven. En even later ook bij haar vriend. Inge geeft bij de kassa aan dat ze twee keer hebben betaald en de kassamedewerker zegt dat het waarschijnlijk binnen een paar minuten weer op haar rekening staat en als dat niet zo is, ze naar de klantenservice moet bellen. Inge raakt gestresst als ze merkt dat het te veel betaalde bedrag maar niet wordt teruggestort. Wat moet ze doen?

Omdat ze zelf het geld niet meer heeft, betaalt haar moeder Jesse terug. Inge woont in Hardinxveld-Giessendam, te ver om weer terug naar Leidschendam te gaan. Daarom belt en mailt ze verder met Bershka. Keer op keer krijgt ze te horen dat ze een ARN-nummer (transactienummer) moet doorsturen. Berskha zegt dat ze zonder ARN-nummer helaas niks voor haar kunnen doen. Maar zij heeft geen ARN-nummer (transactienummer) van de transactie die in de winkel is geannuleerd. Wel een bon waar een nummer op staat, maar die stuurt Bershka haar zelf, dus die hebben ze al. Toch stuurt ze die uiteindelijk ook maar weer terug, maar dan begint alles weer van voren af aan.

Van het kastje naar de muur

Ze wordt door bureaucratie aan het lijntje gehouden terwijl ze meteen al in het begin in de winkel en twee dagen daarna in een mail aan de klantenservice van Bershka het bewijs levert dat er twee keer is betaald en ze recht heeft op geld terug. Ze moet iets bewijzen dat ze al bewezen heeft en een nummer doorgeven dat ze nooit heeft gekregen. Het nummer dat ze wel doorkrijgt helpt haar ook niet verder. Inge weet het niet meer en is bang dat ze het geld nooit terugkrijgt.

