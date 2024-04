Belbus: Bankstel in twee kleuren? Seats and Sofas laat het gebeuren theme-icon Wonen • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Een bank zou een mooie toevoeging moeten zijn aan je woonkamer. Helaas is dat voor Sjeeltje niet het geval. Zij kocht eind vorig jaar voor 2000 euro een bank in een donkerrode kleur bij Seats and Sofas. Dolblij is ze als de bank eindelijk wordt bezorgd. Maar de blijdschap is van korte duur. De kleuren zijn namelijk niet goed. Wat is er aan de hand?

Tot Sjeeltjes grote schrik is de kleur van de bank niet de kleur die zij besteld heeft. Sterker nog, de bank lijkt in twee verschillende kleuren bezorgd te zijn. De ene helft roze en de andere helft rood. "Het is geen gezicht", zo vertelt Sjeeltje ons.

Seats and Sofas: "Mevrouw, dat ligt aan de lichtinval"

Als Sjeeltje naar Seats and Sofas belt om het kleurverschil te melden, vertellen zij haar doodleuk dat het aan de lichtinval ligt en dat zij haar klacht niet gaan afhandelen. Sjeeltje probeert nog een aantal keer te bellen, maar het is allemaal tevergeefs. Seats and Sofas spreekt in duidelijke taal: "We gaan de klacht niet verder afhandelen."

Ligt het dan echt aan de lichtinval?

Niet juist gestoffeerd

Zodra Mai bij Sjeeltje binnenkomt, wordt het niet gelijk duidelijk of het inderdaad met het licht te maken heeft. Let’s find out. Mai opent de luxaflex, maar nog steeds blijft de bank roze én rood. Als Mai het zitkussen omdraait, wordt het duidelijk wat er met de bank aan de hand is. Het lijkt met de stof te maken te hebben.

Gerbine, een Brabantse meubelstoffeerder en docent bij het Ambachtshuis, kijkt ernaar. Het wordt Gerbine al snel duidelijk als ze naar de kussens kijkt. "Die zijn niet met de vleug mee gestoffeerd, terwijl dat wel de bedoeling is."

Gerbine legt uit dat de kussens in verschillende richtingen zijn gestoffeerd en dat dit voor het kleurverschil zorgt. Een fout die dus overduidelijk bij Seats and Sofas ligt.

Geen reactie op camera, wél geld terug

Helaas wil het bedrijf niet op camera reageren. Maar ze hebben ons wel een schriftelijke reactie gegeven. Ze vertellen ons dat ze niet fout zitten, maar dat ze wél met de oplossing komen om de koop te ontbinden en dus het geld terug te geven. Gelukkig is Sjeeltje ontzettend opgelucht en zodra we haar het goede nieuws vertellen.

Bekijk deze Belbus