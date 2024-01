Belbus: 123vloerkleed.nl en de tafel vol met gaten 13-01-2024 • leestijd 2 minuten • 2592 keer bekeken • bewaren

Charlotte woont samen met haar huisgenoot in een fijn huisje in Heemskerk. Ze bestelt een mooie tafel met stoelen op 123vloerkleed.nl om het huis af te maken. Wanneer de tafel binnenkomt, zetten ze de tafel vol enthousiasme in elkaar. Helaas verdwijnt dat enthousiasme snel zodra Charlotte ziet dat de schroeven uit het tafelblad steken. Dit probleem zal het bedrijf wel snel oplossen, toch?

Direct na het vaststellen van het probleem neemt Charlotte contact op met 123vloerkleed. Het bedrijf vraagt haar om wat foto's te sturen van het probleem. Na wat mailtjes heen en weer komt het bedrijf met een aanbod: de tafel mag omgeruild worden voor een nieuwe.

Wanneer de nieuwe tafel binnen is, begint Charlotte deze voorzichtig in elkaar te zetten. Ze wil ten slotte niet dat de schroef wéér door het tafelblad komt. Maar na het bevestigen van de eerste schroef is het helaas meteen raak. Inderdaad, alweer steekt een puntje van de schroef door het tafelblad.

123vloerkleed ziet het probleem niet

Vol verbazing neemt Charlotte maar weer eens contact op met 123vloerkleed. Zij vragen haar opnieuw om foto's door te sturen van het probleem zodat dit doorgezet kan worden naar de leverancier van de tafel.

Zo gezegd, zo gedaan. Maar na een paar dagen krijgt Charlotte een mail: 123vloerkleed ziet het probleem niet. Ten einde raad vraagt Charlotte of ze langs kunnen komen om te constateren dat de tafel weer niet goed is. Maar dat doet 123vloerkleed niet.

Sterker nog, ze sluiten de klacht en laten Charlotte bovendien weten dat ook de reguliere retourtermijn verstreken is. Nu zit ze met een kapotte tafel.

Inpakken en wegwezen

Mai gaat eens kijken bij Charlotte. Ze nemen plaats aan de tafel en op het eerste gezicht lijkt er weinig aan de hand. Tot ze over het tafelblad voelt. En inderdaad: er zit duidelijk een punt in de tafel waar de schroef door het blad steekt.

Samen duiken ze onder de tafel en Charlotte wijst aan dat ze de andere schroeven niet goed vast heeft gedraaid omdat ze bang was dat deze ook door het blad zouden steken. Mai beweegt de tafel heen en weer voelt dat de tafel inderdaad wankel aanvoelt en niet stabiel en stevig staat. Genoeg reden om eens langs te gaan bij 123vloerkleed, en de tafel gaat mee!

De confrontatie

Aangekomen bij 123vloerkleed zetten Mai en Charlotte de tafel in elkaar om aan te kunnen tonen dat er wel degelijk iets mis is met het product. Ze brengen de tafel naar binnen en na een tijdje komt de oprichter van het bedrijf naar beneden om ze te woord te staan.

Hij erkent dat er fouten zijn gemaakt in de communicatie en betreurt dat ze niet goed is geholpen. Charlotte mag direct een nieuwe tafel uitkiezen en het model waar haar keuze op is gevallen , staat nu al bij haar in huis. Deze keer gelukkig zonder schroeven uit het tafelblad.