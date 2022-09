Belastingdienst: "Vanaf 1 oktober inloggen met DigiD-app of sms-controle" Vandaag • leestijd 1 minuten • 4062 keer bekeken • bewaren

Vanaf zaterdag 1 oktober is het bij de Belastingdienst verplicht om in te loggen met de DigiD-app of via sms-controle. De eenvoudige combinatie van gebruikersnaam plus wachtwoord zónder aanvullende sms-controle volstaat vanaf die dag niet meer. Deze extra bescherming is volgens DigiD-aanbieder Logius noodzakelijk om het veilig te houden.

Over de aanstaande wijziging verscheen deze week een bericht op de website van de Belastingdienst. Deze zogenaamde tweefactorauthenticatie moet gebruikers extra bescherming en veiligheid bieden, aldus dienstverlener Logius.

"Gebruik de DigiD-app of koppel een mobiel nummer"

Volgens de Belastingdienst is de DigiD-app het meest makkelijk om veilig in te kunnen loggen. "U hoeft geen wachtwoord te onthouden. Alleen een pincode die u zelf kiest", zo stelt de Belastingdienst. Wie via een aanvullende sms-controle wenst in te loggen, kan via deze DigiD-pagina een mobiel nummer of een vast telefoonnummer koppelen aan een DigiD-account.

