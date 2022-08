Belastingdienst telefonisch slecht bereikbaar? Zó lang sta je in de wacht 28-07-2022 • leestijd 3 minuten • 2898 keer bekeken • bewaren

Over de BelastingTelefoon van de Belastingdienst regent het klachten. Wachttijden van 30 tot 60 minuten zijn bepaald geen uitzondering. De Belastingdienst heeft een hulpmiddel gelanceerd waarmee je de actuele wachttijd aan de telefoon kunt checken. Hoe het werkt en waar je het vindt? Dat leggen we uit in dit artikel.

RTL Nieuws meldt dat het uitzonderlijk is dat bellers binnen een half uur een medewerker aan de lijn krijgen en dat wachttijden van meer dan een uur "geen uitzondering zijn". Bovendien zou de verbinding na een uur met regelmaat automatisch worden verbroken. Om die reden is de Belastingdienst aangesproken door de Nationale ombudsman.

Geen contact, wel aanmaningen en betalingsherinneringen

De slechte telefonische bereikbaarheid is een probleem, want mensen die een geschil hebben met de Belastingdienst en bijvoorbeeld een betalingsregeling willen treffen, kunnen alleen bij de BelastingTelefoon terecht. En zolang je niemand te spreken krijgt, blijven de aanmaningen en betalingsherinneringen binnenkomen, mogelijk voorzien van incassokosten en/of boetes.

En dus regent het klachten. Op de Facebookpagina van de Belastingdienst staan onder de meest recente post van 23 juni 2022 al meer dan 1700 reacties. Omdat rechtstreeks linken naar de betreffende post niet gaat – er wordt een blanco pagina geopend – kun je het beste even rechtstreeks naar de Belastingdienst-pagina op Facebook gaan en daar de meest recente post bekijken.

Heel veel reacties gaan over de slechte telefonische bereikbaarheid van de Belastingdienst: "Ik krijg jullie met geen mogelijkheid te pakken", "Ik heb 55 minuten in de wacht gestaan" en "Na 48 minuten wachten kreeg ik eindelijk iemand te spreken. Bij het doorverbinden met een andere afdeling ging het mis, en toen ik het opnieuw probeerde, stond ik 90 minuten in de wacht", het is slechts een greep uit de meest recente reacties.

Nieuw hulpmiddel: Check online de actuele wachttijden

Om aan de klachten en bezwaren tegemoet te komen, heeft de Belastingdienst een pagina online gezet waar je de verschillende telefoonnummers, de bereikbaarheid én de actuele openingstijden kunt raadplegen. Deze pagina is hier te vinden. De wachttijd wordt real-time op je scherm ververst, je ziet dus te allen tijde hoe lang je ongeveer in de wacht moet staan

Voorbeeld van deze pagina. Het artikel gaat verder na onderstaande schermafbeelding.

© Belastingdienst

De Belastingdienst heeft meerdere afdelingen die je kunt bellen. Welke afdeling je het beste kunt bellen, is afhankelijk van jouw vraag en situatie. De actuele wachttijden van de volgende afdelingen kun je in ieder geval online raadplegen. Met het beschikbaar stellen van deze tool is het probleem overigens natuurlijk niet opgelost, het maakt het wellicht wél iets makkelijker om in te kunnen schatten of het een goed moment is om een poging te wagen.

BelastingTelefoon Algemeen

BelastingTelefoon Toeslagen

BelastingTelefoon Ondernemers

BelastingTelefoon Auto

BelastingTelefoon voor Nabestaanden / BelastingTelefoon Schenken

/ BelastingTelefoon BelastingTelefoon Buitenland

Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag

Helpdesk Intermediairs

Op de reeds vermelde pagina staat voor de verschillende afdelingen bovendien nog aanvullende informatie vermeld over de openingstijden, het te bellen telefoonnummer, welk nummer je vanuit het buitenland moet bellen en welke documenten je bij de hand moet hebben om het proces te bespoedigen.

"Geen alternatief voor BelastingTelefoon"

Tegenover RTL Nieuws stelt een woordvoerder dat er geen alternatief is voor de BelastingTelefoon, zoals een nummer voor urgente gevallen. In dat geval wordt de werklast simpelweg uitgespreid over de verschillende nummers, en is de verwachting dat bellers zichzelf per definitie als 'urgent geval' beschouwen.

Veel sectoren hebben er last van, en de Belastingdienst vormt daarop geen uitzondering: gebrek aan personeel. Ook speelt ziekteverzuim een rol en is er bij de Belastingdienst sprake van "een samenloop van omstandigheden waardoor er momenteel extra veel vragen bij de Belastingdienst terechtkomen". Dan kun je bijvoorbeeld denken aan vragen van ondernemers over het terugbetalen van de coronasteun.

Wel stelt de Belastingdienst dat er momenteel 200 mensen worden opgeleid om het telefoonteam te versterken. Daarmee zou de slechte telefonische bereikbaarheid binnen afzienbare termijn moeten worden opgelost.