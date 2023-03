Belastingaangifte doen hapert door overbelast inlogsysteem DigiD

Het is 1 maart en veel mensen willen hun belastingaangifte doen. Het inlogsysteem van de DigiD werkt echter niet mee. Door het overbelaste systeem lukt het mensen niet om in te loggen om hun belastingaangifte te doen.

Op sociale media klagen mensen dat het inloggen niet lukt. De Belastingdienst bevestigde eerder op Twitter dat er een storing was bij DigiD afgelopen nacht, maar zei later dat die is verholpen. Mensen krijgen echter nog steeds foutmeldingen.