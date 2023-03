Behandeling Groningse schademeldingen stilgezet na twijfels over beoordelaars 31-03-2021 • leestijd 2 minuten • 58 keer bekeken • bewaren

Het beoordelen van 1500 schademeldingen in Groningen is tijdelijk stilgezet. Dat gebeurt nadat bevingsschadeloket IMG twijfels heeft geuit over de onafhankelijkheid van de schadebeoordelaars.

Het Insituut Mijnbouwschade Groningen twijfelt omdat er een kentering te zien is in de uitkomst van de adviezen. 10 tot 15 procent van de afgehandelde adviesrapporten wijkt sterk af van eerdere adviezen over gebouwen in dezelfde omgeving.

Verschillen in vergoeding

Het IMG neemt wekelijks zo’n 1000 meldingen af van fysieke schade die is veroorzaakt door aardbevingen. Volgens het bevingsschadeloket valt het op dat vergelijkbare situaties verschillend worden beoordeeld. Daardoor kan het voorkomen dat sommige inwoners geen vergoeding krijgen, terwijl bijvoorbeeld de buren al wel gecompenseerd zijn voor vergelijkbare schade.

"Zo komt het voor dat in één straat van de tien adviesrapporten er bij negen situaties schadevergoeding is toegekend, oplopend tot tienduizenden euro’s. Maar bij het tiende adviesrapport wordt er nu geadviseerd geen enkele schade te vergoeden", stelt het IMG. "Het omgekeerde komt ook voor." Het IMG ziet dat de afwijkingen zichtbaar worden nu het aantal afgehandelde schademeldingen groter wordt.

Grootste afwijking in december

Met die gegevens kan het IMG zien dat de ontwikkeling zo'n negen maanden begon. In december weken de adviezen het meest af van de norm. "Toen kwam het op een niveau dat sommige beslissingen door ons niet meer uit te leggen waren", zegt een woordvoerder. "We hebben daarom besloten een pauze in te lassen en deze betreffende verzoeken tijdelijk aan te houden."

Het IMG wil eind april antwoord hebben op de vraag hoe de betrouwbaarheid van de adviesrapporten te verbeteren valt. De ongeveer 1500 schademelders die in de wacht zijn gezet, krijgen binnenkort een brief over de situatie. Daarvan verwacht het IMG de meerderheid binnen de gestelde beslistermijn van vijftien maanden alsnog te verwerken. De organisatie benadrukt dat er niets aan de procedure van nieuwe schademeldingen verandert.

Bron: ANP/IMG