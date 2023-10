BCC is failliet maar wel ‘gewoon’ open. Wat betekent dit voor klanten? 03-10-2023 • leestijd 4 minuten • 85436 keer bekeken • bewaren

Geen geld terugkrijgen voor een online bestelling. Garantie die ineens is komen te vervallen. Een normale winkel is BCC niet meer, sinds eind september het faillissement is uitgesproken. Toch zijn de ruim 50 winkels nog ‘gewoon’ open en kun je op de site terecht om spullen te kopen. Het lijkt business as usual, maar dat is niet helemaal het geval. Waar moet je nu rekening mee houden als consument? “Koop niet iets waarvan niet zeker is dat je het krijgt”, adviseert Joyce Donat van de Consumentenbond.

Eind september is BCC failliet gegaan. De winkels blijven voorlopig wel open. Volgens de curatoren vergroot dat de kans op een doorstart of verkoop. Maar nu BCC feitelijk op de fles is, moet je als klant net wat beter opletten, want er zijn een paar valkuilen waar je niet in moet trappen. Wij vragen Joyce Donat van de Consumentenbond om praktische adviezen bij deze bijzondere situatie.

1 - Koop iets dat op voorraad is, herroepingsrecht niet meer van kracht

Op het Kassa-forum doet een BCC-klant zijn beklag over de huidige situatie. Een besteld en betaald product bleek niet meer leverbaar en is door de BCC-webshop geannuleerd. De betaling terugkrijgen, was geen optie meer, kreeg de klant te horen. “Bij een faillissement word je in zo’n geval een schuldeiser en moet je je melden via de curator. Zo gaat dat dan”, geeft Donat aan. “Je komt in zo’n situatie als je een product hebt betaald en besteld voor het faillissement, maar niet nu meer geleverd krijgt.”

Voor consumenten geldt normaal gesproken bij het online winkelen het herroepingsrecht. Je hebt 14 dagen om nog af te zien van je aanschaf. Het aankoopbedrag krijg je dan terug. Door het faillissement vervalt dit recht. Iets om goed rekening mee te houden, mocht je online bij BCC wat willen kopen. Op website heeft BCC de volgende boodschap voor de online klanten: “Het is niet verstandig om een koop te herroepen of te annuleren omdat, vanwege het faillissement, het door u al betaalde aankoopbedrag niet aan u kan worden terugbetaald.”

“Als consument moet je goed opletten dat je iets koopt dat leverbaar is. Dan loop je niet het risico dat je alvast iets betaalt, maar vervolgens niet krijgt”, raadt Joyce Donat daarom dringend aan.

Is het niet raar dat de winkels en webshop nog open zijn, ondanks het faillissement? “Op zich is het niet gek dat ze nog spullen verkopen, want ze hebben nog veel op voorraad”, vindt Donat.” Het zou zonde zijn als ze dat niet verkopen. Met alles wat dat nog oplevert, kunnen ze hun schuldenaren betalen. Daar is op zich niet mis mee. Maar je moet nu niet iets kopen waarvan niet zeker is dat je het krijgt.” Vooraf kijken of iets op voorraad is, is dus essentieel.

Je moet net wat beter voorbereid te werk gaan, geeft de woordvoerder van de Consumentenbond aan. “Informeer of je het kan ophalen, waar dat eventueel kan. Ga na of het nog wordt bezorgd. Er staat ongetwijfeld op de site van BCC hoe dat geregeld is. Of betaal pas als je het product ontvangt en niet vooraf.”

2 – Betaal met een creditcard

Een andere betaaltip van Donat betreft de creditcard. “Je kan in deze situatie er ook voor kiezen om daarmee te betalen, dan heb je een aankoopverzekering.” Wat is daar het voordeel van? “Als het product niet wordt geleverd, kun je het geld terugkrijgen. Dat is de zekerheid die een creditcard biedt. Dit geldt overigens niet alleen voor kopen bij BCC maar ook in het algemeen als je je vraagtekens hebt over een bepaald bedrijf.”

3 – Reparaties

Op de website van BCC staat nu te lezen dat er geen reparaties meer worden uitgevoerd, ook niet als ze nog onder de garantie vallen. Heeft BCC een kapot artikel van jou in ontvangst genomen dat gerepareerd moet worden? “Dan moet je dat ook melden bij de curator, zodat die weet dat het van jou is’”, geeft Donat aan. “Daarmee voorkom je dat het meegerekend wordt bij de boedel, in het geval die moet worden verkocht.“

4 - Garantie niet meer geboden

Nu BCC failliet is zullen veel mensen zich afvragen hoe het zit met garantie op producten. “Normaal gesproken klop je voor garantie aan bij de winkel waar je iets hebt gekocht”, geeft Donat aan. “De verkoper is immers verantwoordelijk voor de producten die hij verkoopt. Maar door het faillissement gaat die vlieger niet meer op voor klanten. Je kunt wel contact opnemen met de fabrikant van het product”, raadt ze aan.

Ter correctie: het Service Plus Polis Certificaat, die klanten tegen bijbetaling konden afsluiten, blijft geldig. Kanttekening hierbij: de reparaties liggen tijdelijk stil, maar curatoren werken aan een oplossing hiervoor.

5 - Hoe is de informatievoorziening?

Hoe vindt de Consumentenbond dat de failliete winkelketen klanten informeert over de ontstane situatie? Wie de site bezoekt vindt op de homepage bovenaan een link: Informatie over de faillissementen van BCC “De informatie op deze pagina is best lastig te begrijpen”, vindt Donat. “Op een andere plek via Klantenservice staat er best wel het nodige aan informatie.” Die pagina is ingericht met blokken informatie over onder meer koop & levering, reparatie en schuldeisers.

“Mijn advies, als je vragen hebt, is om rechtstreeks contact op te nemen met de klantenservice”, raadt Donat tot besluit aan. Dat kan telefonisch via het nummer: 020 334 88 88. Vragen stellen via WhatsApp kan via: 06 127 414 70. BCC wijst er verder nog op dat alle winkels telefonisch bereikbaar zijn.