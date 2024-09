Bacteriën overleven in de magnetron, maar maken ze je ook ziek? Vandaag • leestijd 3 minuten • 3955 keer bekeken • bewaren

De kans is groot dat de magnetron ook een plekje in jouw keuken heeft gevonden. Houd je ‘m goed schoon of wordt die weleens vies vanbinnen? Interessant om te weten: uit recent onderzoek blijkt dat bacteriën prima kunnen overleven in een magnetron, ondanks de straling. Wat betekent dit voor onze gezondheid? Kunnen die micro-organismen voedsel dat je klaarmaakt besmetten? Of is er geen gevaar? We bespreken het met microbioloog dr. Hans de Cock.

Spaanse onderzoekers namen de proef op de som bij magnetrons op kantoor, in een lab en bij mensen thuis. Uitkomst: bacteriën overleven langer in een magnetron dan gedacht.

Is dat reden tot zorg met het oog op een eventuele voedselvergiftiging? We leggen vijf vragen voor aan Hans de Cock, wetenschapper en docent microbiologie aan de Universiteit in Utrecht.

1 - Gaan bacteriën dood door de hitte in de magnetron?

Hoe zit het precies? Bacteriën gaan toch dood als ze in aanraking komen met de verhittende straling van een magnetron? “Ja, dat zou in principe kunnen”, zegt microbioloog De Cock. “Er zitten echter wel wat haken en ogen aan.”

Het ligt sterk aan de straling, de tijdsduur en het watergehalte in de magnetron. “Die factoren spelen mee om het in de magnetron warm genoeg te krijgen zodat bacteriën geen kans meer hebben op overleven. In deze studie hebben we het over vijf minuten op 1800 watt.” De meeste thuismagnetrons halen dit niet. “Bij een lager wattage kan het zijn dat bacteriën wél schade ondervinden, maar zich achteraf weer herstellen. Daardoor zou het kunnen dat er bacteriën achterblijven.”

2 - Kunnen bacteriën in de magnetron schadelijk zijn voor mensen?

Het komt dus voor dat er bacteriën achterblijven en overleven in de magnetron. Kan dat kwaad voor de gezondheid van de magnetrongebruiker? De Cock: “Als we in de keuken rondlopen komen we continu in contact met bacteriën. Het is nog maar de vraag of die echt schadelijk zijn. Daarnaast dragen we altijd schadelijke bacteriën mee op ons lichaam. Het maakt in principe niet uit of je het keukenblad aanraakt of de binnenkant van de magnetron. Alleen mensen met een zwakke gezondheid zouden er misschien ziek van kunnen worden. ”

3 - Kunnen er resten van bacteriën alsnog in het eten komen?

Kunnen bacteriën die in de magnetron leven ook in eten dat je erin bereidt terechtkomen? “Het komt erop neer van niet,” verklaart De Cock. “Tijdens het opwarmen van eten spettert er hooguit iets tegen de wanden aan. Maar omdat het zo weinig en klein is, wordt de kans zelfs groter dat de bacteriën alsnog kapotgaan door de straling van de magnetron. “

Maar de Cock geeft als vuistregel mee: “Hoe viezer de magnetron, hoe groter de kans dat bacteriën zich verspreiden. “

4 - Hoe houd je de magnetron schoon?

Wat heb je nodig om je magnetron schoon te houden? Niet veel, geeft De Cock aan. “Schoonmaken is altijd goed. Zorg dat je geen ophoping van vuil krijgt. Als je dat aanraakt met je handen kan je onbedoeld bacteriën verspreiden in je keuken.”

De Cock instrueert dat een sopje warm water met allesreiniger al voldoende moet zijn voor de magnetron. Het schap van de supermarkt staat vol met allerhande schoonmaakmiddelen, zoals speciale ovenreinigers of ontsmetters. “Het kan natuurlijk nooit kwaad om een goede desinfectie voor je magnetron te gebruiken “, geeft De Cock mee als advies.

5 – Tot besluit: Geen reden tot zorg?