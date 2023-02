theme-icon Geld

Automobilist kan per jaar "ruim 200 euro besparen" op autoverzekering Vandaag • leestijd 1 minuten • bewaren

Wie op zoek is naar een financiële meevaller kan overwegen om over te stappen naar een andere autoverzekering. Dit scheelt in een jaar gemiddeld 237 euro, blijkt uit onderzoek van Geld.nl.

Op dit moment zijn de premieverschillen tussen de verzekeraars erg groot, aldus de financiële vergelijkingssite. "Het verschil tussen de duurste en goedkoopste autoverzekering voor jouw auto en persoonlijke situatie is al snel een paar tientjes per maand”, zegt Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij Geld.nl. "Oftewel honderden euro’s per jaar."

"Verschil laagste en hoogste premie is 565 euro per jaar"

Geld.nl komt tot deze conclusie na een steekproef van 100.000 autoverzekeringsvergelijkingen op de site in 2022. Hieruit blijkt dat de laagste premie in de vergelijkingen gemiddeld 237 euro per jaar lager ligt dan gemiddelde premie van alle autoverzekeringen die iemand kan kiezen.

“De besparing kan zelfs nog hoger uitpakken als je op dit moment bij een relatief dure verzekeraar zit”, aldus Bulthuis. “Het verschil tussen de hoogste en de laagste autoverzekeringpremie in de vergelijkingen was namelijk gemiddeld zelfs 565 euro per jaar.”

Jongeren of inwoners van grote steden kunnen gemiddeld de hoogste bedragen besparen.

Advies: vergelijk jaarlijks even de premies

Volgens Bulthuis kijken veel automobilisten niet om naar hun autoverzekering. “We laten met z'n allen zo onnodig veel geld liggen. Door elk jaar even goed te vergelijken, zie je in een paar minuten of je nog goed zit en of andere verzekeraar misschien een betere of voordeligere verzekering voor je auto heeft.”