Panasonic en Tesla samen in grote accufabriek

Het Japanse elektronicaconcern Panasonic en de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Tesla gaan samen een grote fabriek voor de productie van accu's opzetten. Daarover hebben beide partijen een overeenkomst getekend.

MassaproductieTesla wil uitgroeien tot een massaproducent van auto's. Maar daarvoor moet het wel op grote schaal goedkope lithium-ion accupakketten aangeleverd kunnen krijgen.

InvesteringAccumaker Panasonic, die voor 1,1 procent eigenaar is van Tesla, zegt toe zeker 2 miljard dollar in het project te steken. De geschatte investering kan oplopen tot 5 miljard dollar tegen 2020. Eerder deze week lekte de deal al deels uit in Japanse media. De bedragen die in de kranten werden genoemd, waren alleen lager.

