Hondenbrokkenproeverij

Hondenbrokken heb je in alle soorten en maten. In de Verlenging proeven zes honden van dierenasiel Crailo acht verschillende merken hondenbrokken.

In de studio vertelt Esther Plantinga, onderzoeker diervoeding aan de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, meer over hondenvoer. Volgens haar voldoet in principe elk merk brokken dat in Nederland te koop is. De stoffen die belangrijk zijn voor een hond zitten in elk voer dat bij de supermarkt en dierenwinkel verkrijgbaar is. Duurder wil niet zeggen dat het beter is. Belangrijker is om te kijken wat de hond echt lekker vindt. Afhankelijk van het doel, bijvoorbeeld als je hond wat ouder is of als hij wat moet afvallen, kun je kiezen voor bepaalde speciale brokjes. Tegenwoordig zitten hondenbrokken steeds voller met extra toevoegingen als vitaminen, granen en visolie. Honden zitten hier niet speciaal op te wachten, volgens Esther Plantinga. Al die toevoegingen komen vooral uit de koker van de marketingafdeling om zo het product telkens te vernieuwen en de consument te overtuigen om te kiezen voor een bepaald merk. Dit geldt overigens niet voor speciale diëten die worden voorgeschreven door de dierenarts. Naast allerlei toevoegingen bestaat het voer voor een steeds groter deel uit plantaardige ingrediënten en zetmeel. Het aandeel vlees in hondenvoer wordt hierdoor steeds kleiner. Deze ingrediënten worden erin gestopt omdat het product zo goedkoper te produceren is. Het kan volgens Esther Plantinga geen kwaad als honden (bij katten overigens wel!) veel plantaardig voedsel eten. Toch strookt het niet helemaal met de achtergrond van een hond als vleeseter. Naast het vegetarisch voeden van de hond, is een andere trend op hondenvoergebied het Barf, oftewel bones and raw food. Dit dieet bestaat uit rauw vlees met botten en groenten en haakt in op de terug-naar-de-natuurtrend. Voordat je hier aan begint, moet je wel goed op de hoogte zijn. Als de voeding niet goed uitgebalanceerd is, krijgt de hond al snel te maken met tekorten van bepaalde voedingsstoffen, aldus Esther Plantinga. De honden uit de proeverij wonen in dierenasiel Crailo. Mocht u meer willen weten over één van de hondjes, kijk dan op deze site . De honden krijgen de volgende brokken voorgelegd: Pedigree, Adult met Lamsvlees € 2,12, Bonzo, Adult menu brokken € 1,65, Frolic, bereid met vers vlees € 1,98, AH brokken van Albert Heijn, Adult € 1,48, Lucky Dog van de Aldi, Krokante menubrokken € 0,75, Beneful, Original € 3,17, Royal Canin, Medium Adult € 5,56 en Eukanuba, Adult small & medium € 5,83. Van deze brokken is Eukanuba het duurst en de Lucky Dog brokken van de Aldi zijn het goedkoopst.