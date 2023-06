Eis liefde van uw leverancier. • 01-07-2005 • leestijd 1 minuten • bewaren

Hoe ging het gezegde ook alweer? Houdt van wat je hebt, minacht wat je niet kunt krijgen? Liefde voor bezittingen speelt een uitzonderlijk belangrijke rol in het vormen van de identiteit van consumenten vindt psycholoog Aaron Ahuvia van de universiteit van Michigan.

Ahuvia's onderzoek gaat over de manier waarop mensen een zelfbeeld bouwen waar ze tevreden mee zijn. ' In deze door consumptie gedreven maatschappij speelt de liefde voor spullen een bijna even grote rol als de liefde voor personen bij het construeren van een positief zelfbeeld', zegt hij.

'Sommige producten kunnen zelfs precies het verschil uitmaken tussen het soort mens dat consumenten graag willen zijn en het soort mens dat ze afwijzen. In andere gevallen fungeert de liefde voor autos', aandelen, boeken, films als een belangrijke ondersteuning van persoonlijke identiteit, die mensen gewoon gelukkiger maakt.' Bron: Journal of Consumer Research.