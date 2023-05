Appels eten beschermt tegen astma • 15-05-2009 • leestijd 1 minuten • bewaren

Wie tijdens de zwangerschap vis en appels eet, beschermt het ongeboren kind tegen astma en allergieën.

Uit onderzoek dat gedaan is in de VS, blijkt dat deze beschermende werking waarschijnlijk het gevolg is van de anti-oxidanten in appels en de omega-3-vetzuren in vis. Zo kwam naar voren dat wanneer aanstaande moeders vier of meer appels per week aten, de kinderen minder vaak astma hadden.

Lust u nou geen appels? Geen probleem; de werkzame stoffen zitten ook in andere fruitsoorten en groente.

Bron: ConsuMed