Armoedeorganisaties slaan alarm: meer werkenden redden het niet meer

17 nov. 2023 - 12:32

Vanaf de jaren '90, toen onder leiding van CDA en VVD de privatisering van allerlei overheidsinstanties werd ingezet, was er al twijfel of je dit ongestraft kon doen of dat het wellicht zou kunnen leiden tot scheefgroei en niet te controleren frauduleuze activiteiten. Die twijfel bleek terecht, er is van alles misgegaan, er kwam enorme scheefgroei bij bv de taxi-branche, kinderopvang en meer. De zorgsector is een totaal eigen leven gaan leiden, waardoor de zaken niet goedkoper en gestroomlijnder verliepen maar juist duurder, onoverzichtelijk en minder zorg-gericht. Er moest winst worden gemaakt in de zorg! Waar hebben we het over! Ook fraude werd in de hand gewerkt door de liberalisering. Maar het werd door CDA en VVD allemaal afgedaan als kinderziektes. De overheid had moeite met ingrijpen en reguleren want dan zit je toch 'de marktwerking' in de weg. Het hele traject heeft ons wellicht wat goeds opgeleverd (?) maar vooral heel veel ellende die nu maar voortduurt. Veel mensen in de problemen, vastgelopen in bureaucratie, armoede. Prijzen die maar blijven stijgen. Schulden door veel te gemakkelijke leningen. Het sociale vangnet is totaal uitgehold. Dankjewel CDA en VVD. Kijk ook eens naar dit rapport van de Eerste Kamer uit 2012 van Bart Stellinga, op het einde van de Kredietcrisis en nog ruim voor de Toeslagen-affaire: https://www.eerstekamer.nl/id/vj45ir21m7qq/document_extern/dertig_jaar_privatisering_verzelfst/f=/vj45irsx1dua.pdf. Met de kennis van nu....