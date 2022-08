Apple waarschuwt voor gevaarlijk beveiligingslek: "Update je iPhone en MacBook direct" Vandaag • leestijd 2 minuten • 858 keer bekeken • bewaren

Bezitters van een iPhone, iPad of MacBook krijgen van Apple het zeer dringende advies om hun besturingssysteem zo snel mogelijk bij te werken. Er is sprake van gevaarlijke kwetsbaarheden die in de nieuwste beveiligingsupdates verholpen zijn. Eén van de kwetsbaarheden stelt aanvallers in staat om op afstand de controle over jouw telefoon of laptop over te nemen. Welke update moet je hebben?

De waarschuwing geldt voor een groot aantal modellen van de iPhone, de iPad en MacBooks. Kwaadwillenden en hackers kunnen de apparaten overnemen indien gebruikers een schadelijke website bezoeken of een geïnfecteerde advertentie te zien krijgen.

Aangezien dat een minimale interactie van de gebruikers vereist – je hoeft geen gevaarlijke software te installeren of wat dan ook, alleen websitebezoek is al voldoende – kunnen we spreken van een ernstig beveiligingslek.

Wat de kwestie bovendien extra urgent maakt, is dat Apple over aanwijzingen beschikt dat het lek al is misbruikt. Daarom raadt Apple de bezitters van iPhones, iPads en MacBooks aan om het besturingsysteem zo snel als mogelijk bij te werken.

Welke update(s) heb je nodig voor de iPhone en iPad?

We beginnen met de iPhone en de iPad. Voor deze apparaten is iOS 15.6.1 en iPadOS 15.6.1 uitgebracht. Beschik jij over een oudere versie van het besturingssysteem? Dan moet je de update(s) zo snel mogelijk toepassen.

Hoe kun je zien welke versie van het besturingssysteem je hebt? Dat is simpel: ga naar Instellingen > Algemeen > Info. Onder Softwareversie zie je staan welke iOS- of iPadOS-versie er momenteel op je apparaat staat.

Als je moet updaten, kun je via Instellingen > Algemeen > Software-update de meest recente versie van het besturingssysteem installeren. Sommige mensen hebben overigens ingesteld dat deze updates automatische worden toegepast, maar dat is niet per definitie het geval. Het loont dus zeker de moeite om dit even te checken.

De update is beschikbaar voor:

iPhone (iPhone 6s en nieuwer)

iPad Pro (alle modellen)

iPad Air 2 en nieuwer

iPad 5e generatie en nieuwer

iPad mini 4 en nieuwer

iPod touch (7de generatie)

Welke update heb je nodig voor je MacBook?

Voor bezitters van een MacBook is macOS Monterey 12.5.1 uitgebracht. Om te zien welke versie van macOS jij op je MacBook hebt, ga je via het appeltje linksboven in de menubalk naar Over deze Mac. In de pop-up die verschijnt, staat welke macOS-versie er op jouw MacBook draait.

Via de optie Software-update heb je direct de optie om de nieuwste MacOS-versie te installeren.

Bron: Apple