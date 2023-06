Apple kondigt iOS 17 aan voor iPhone: dit zijn de veranderingen • Vandaag • leestijd 5 minuten • 2530 keer bekeken • bewaren

Eerder deze maand heeft Apple de nieuwste versie van besturingssysteem iOS aangekondigd. In iOS 17 – waarvan de uitrol naar verwachting medio september 2023 plaatsvindt – zijn een aantal nieuwe functionaliteiten opgeleverd waarmee je op je iPhone verschillende nieuwe dingen kunt doen. We bespreken ze in dit artikel.

Het is geen enorm grote update, maar iOS 17 bevat wel enkele nieuwe functies. Belangrijke nieuwe functies die verschijnen, zijn upgrades van de communicatie-apps Telefoon, FaceTime en Berichten, zo laat Apple weten.

Bestanden of contactgegevens delen via AirDrop wordt eenvoudiger en het toetsenbord krijgt een upgrade, waardoor typen sneller en nauwkeuriger wordt. Een stand-by modus maakt het mogelijk om voor jou relevante informatie te kunnen zien op je scherm als je iPhone aan de oplader ligt, en er komt een app bij met de naam Dagboek, waarvan de functie vermoedelijk geen nadere toelichting behoeft omdat deze al in de naam besloten ligt.

Uiteraard hoort bij dat alles ook een promotiepraatje. “Met iOS 17 hebben we iPhone persoonlijker en intuïtiever gemaakt door goed te kijken naar de features die we allemaal dagelijks gebruiken”, zo stelt Craig Federighi, Senior Vice President Software Engineering bij Apple.

Hij voegt daaraan toe: “Telefoon, FaceTime en Berichten zijn essentieel voor hoe we communiceren, en deze release bevat tal van updates die onze gebruikers vast geweldig zullen vinden."

Tijd om eens te kijken naar wat er zoal nieuw is in iOS 17.

Telefoon-app krijgt een meer persoonlijke touch

Je zou het haast vergeten, maar in de basis is de iPhone toch écht een telefoon, en een volgens Apple belangrijke update in iOS 17 heeft dan ook betrekking op de Telefoon-app. Met andere woorden, de mogelijkheden rond de functionaliteit die je gebruikt om te bellen, worden uitgebreid.

Dat betreft cosmetische veranderingen. Contacten konden al foto's toewijzen aan contactpersonen zodat ze die foto zien bij een inkomende oproep, maar in iOS 17 wordt het mogelijk om zélf te bepalen hoe je bij andere personen in je contactenlijst in beeld komt als je ze belt. Dat ziet eruit als volgt.

Het artikel gaat verder na onderstaande afbeelding.

In iOS 17 kun je zélf instellen hoe anderen jouw oproep op hun scherm zien. © Screenshots via Apple

Je kunt deze afbeeldingen bovendien uitgebreid bewerken, waarbij je in iOS 17 bovendien de keuze hebt uit meerdere lettertypen om je foto's van tekst te voorzien.

Voicemailberichten worden live getranscribeerd

Je telefoon gaat, maar je bent druk of je hebt gewoon even geen zin om op te nemen. Is dat herkenbaar? Vast en zeker. Een nieuwe functie in iOS 17 is dat een inkomende voicemail live op je scherm worden getranscribeerd, oftewel verschijnt in tekst.

De ingesproken boodschap wordt direct omgezet in tekst, en dat maakt het makkelijker om te bepalen of je het telefoontje wel of niet beantwoordt. Spamtelefoontjes worden overigens direct afgewezen, zo meldt Apple. De transcriptie wordt op jouw toestel uitgevoerd en de communicatie wordt niet via een derde partij verwerkt, en wel vanuit privacy-overwegingen.

FaceTime wordt interactiever

Als je iemand via FaceTime belt, maar de oproep wordt niet aangenomen, dan kun je een video- of audioboodschap achterlaten. De ontvangende partij kan deze later afspelen.

Bezitters van een Apple TV kunnen voortaan FaceTimen via de TV. Ook wordt het mogelijk om te wisselen tussen Apple TV en iPhone.

Berichten-app wordt aangepakt

In de Berichten-app kun je via meerdere zoekfilters nauwkeuriger zoeken in je gespreksgeschiedenis. Wie graag foto's verstuurt, kan ook live stickers maken door een uitsnede te maken uit een foto.

Ook komt er een nieuwe functie genaamd 'Check in'. Zo kun je contacten – indien gewenst – op de hoogte houden van je aankomst op het punt van bestemming. Eenmaal ter plaatse krijgen geselecteerde vrienden of contacten een melding, mocht je dat willen. Maar even een berichtje sturen met de tekst 'Ik ben thuis' is eigenlijk net zo snel.

Verbeteringen AirDrop en NameDrop

Via AirDrop kun je bestanden delen met iPhones die in de buurt van de jouwe zijn. Specifiek nieuw is NameDrop: contactgegevens kun je voortaan uitwisselen zoals je dat voorheen gewend was met bestanden via AirDrop.

Automatische correctie en dicteren worden nauwkeuriger

Sommige mensen geven de voorkeur aan het gebruik van autocorrectie en tekstsuggesties. Je begint met typen en je telefoon voorspelt voor welk(e) woord(en) geldt dat het waarschijnlijk is dat je ze wilt gebruiken. Deze software wordt nauwkeuriger, zo stelt Apple.

Ook de dicteerfunctie wordt van een onderhoudsbeurt voorzien. Het model voor spraakherkenning wordt vernieuwd, waardoor gesproken berichten nauwkeuriger worden omgezet in tekst.

Stand-by modus kun je naar eigen inzicht indelen

Als je de telefoon even niet gebruikt of wanneer deze aan de oplader ligt of niet binnen handbereik is, kun je instellen dat je tóch het één en ander aan informatie op het scherm te zien krijgt.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om de actuele tijd, een analoge klok met een kalender ernaast, de weersverwachting of welk nummer je luistert.

Overige aanpassingen en nieuwe functies

Hieronder volgen nog een aantal kleine(re) updates of nieuwe functionaliteiten.

Privémodus in Safari: Als je in privémodus gebruik maakt van browser Safari, worden de mogelijkheden om door derden te worden gevolgd in iOS 17 beperkt. Deze zogenaamde 'trackers' worden dus minder effectief.

Wachtwoorden en passkeys: Je kunt – indien gewenst – een groep maken met vertrouwde contactpersonen om wachtwoorden voor bijvoorbeeld gedeelde websites en overige functionaliteiten mee te delen. Dit gaat via de iCloud-sleutelhanger en de wachtwoorden zijn dan ook volledig versleuteld.

Kaarten: Je kunt kaarten van bepaalde gebieden downloaden voor gebruik offline. Handig als je buiten de EU bent, waar mobiele data een stuk duurder is.

AirTags: Met een AirTag kun je de locatie van fysieke objecten real-time volgen. Nieuw is dat je deze voortaan kunt delen met maximaal vijf anderen.

Apple Music: De mogelijkheid om een gedeelde playlist te maken, volgt in iOS 17. Zo kun je onderweg met vrienden allemaal bijdragen aan een gezamenlijke playlist, om een voorbeeld te noemen.

Een volledig overzicht van alle veranderingen en nieuwe features vind je bij Apple.

Welke iPhones zijn geschikt voor iOS 17?

Niet alle modellen van de iPhone zijn geschikt om iOS 17 te kunnen draaien. Een aantal oudere varianten zijn ongeschikt voor de nieuwste update. Volgens iCulture.nl komen de volgende iPhones in aanmerking voor iOS 17:

iPhone 15-serie (standaard voorzien van iOS 17)

iPhone 14-serie

iPhone 13-serie

iPhone 12-serie

iPhone 11-serie

iPhone XR/XS (Max)

iPhone SE 2020 en 2022 (2e en 3e generatie)

Dat houdt in dat de iPhone 8, iPhone 8 Plus en de iPhone X géén iOS 17 kunnen installeren. De ondersteuning voor deze – onderhand ook weer iets verouderde – modellen komt op termijn dus te vervallen.

Wanneer verschijnt iOS 17?

Naar verwachting wordt iOS 17 in september 2023 uitgebracht, tijdens het jaarlijkse iPhone-evenement. Op basis van de officiële verschijningsdatum van vorige iOS-versies ligt het in de lijn der verwachting dat je iOS 17 medio september kunt installeren, stelt iPhoned.nl.