Apothekers: Meer mensen laten medicijnen liggen vanwege hoge kosten

Ik begrijp dat wel hoor, wij worden belazerd met een eigen risico van €. 385,00. Maar dat is een hele grote leugen. Ik krijg veel medicatie voorgeschreven die ik zelf moet betalen, dus tel ik dat bij het eigen risico en kom ik uit op ruim €. 700,00 per jaar uit. Ik ontdekte dat bij mijn AOW ook nog eens buiten alle premiekosten van €. 225,00 per maand ik ook nog eens per maand meer dan €. 51,00 betaal aan ziekenfonds premie dus ook dat erbij geteld is dat eigen risico ruim over de €. 1000,00 per jaar wat ik betaal, en zo word het Nederlandse volk zand in de ogen gestrooid. Ja het loopt vreselijk de spuigaten uit inmiddels. Maar als je omje heen kijkt is inmiddels in alle zaken Nederland het duurste land van Europa geworden wat persoonlijke kosten aan gaat. Over onze grenzen zijn vele vele kosten ruim 300 tot 800% goedkoper als hier.

