Apotheken kampen met personeel- en medicijntekort

27 jul. 2022 - 21:26

Het zal best kloppen dat er personeelstekort is of gaat komen. Maar wat de apotheekketens er niet bij vertellen is dat ze dit voor een groot deel ook zelf veroorzaken: er wordt uitgegaan van een x aantal assistentes voor een x aantal recepten. Of dit heel eenvoudige of juist heel bewerkelijke recepten zijn, maakt niet uit. Voor de berekening telt het aantal telefoontjes/dag, niet leverbare medicijnen en dus de zoektocht naar iets anders, uitleg over beleid van verzekeringen en hiermee boze klanten etc. allemaal niet mee. Je ervaart een hoge werkdruk? Dan moet je van je werkgever maar een cursus ontspanningsoefeningen doen en evt. kan je gaan praten met een psycholoog. Het probleem oplossen wordt niet gedaan! Gevolg is overbelaste assistentes, ze vallen langdurig uit met een burn-out, nog meer overbelasting voor de overgebleven assistentes, assistentes stoppen voortijdig met het uitoefenen van dit beroep. Hoe creëer je een tekort? Vertel svp dit verhaal maar eens, ipv het verhaal dat personeelstekort komt door vergrijzing. Door het huidige personeel te waarderen en een stabiele baan te bieden kan een deel van het tekort voorkomen worden. Vooruitkijken heet dat......