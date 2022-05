AOW stijgt komende jaren mee met minimumloon, blijkt uit Voorjaarsnota

De AOW stijgt de komende jaar toch mee met de verhoging van het minimumloon, zo blijkt uit de Voorjaarsnota. Het kabinet wilde er niet aan en was voornemens de AOW los te koppelen van het minimumloon, maar is na veel politiek verzet uiteindelijk toch overstag gegaan. Jaarlijks gaan gepensioneerden er 2,5 procent in AOW op vooruit in de periode 2023-2025.

Er is besloten dat de AOW vanaf 2023 omhoog gaat, en dat met 2,5 procent per jaar tot en met 2025. Dat heeft weer te maken met de eerder aangekondigde verhoging van het minimumloon, waarvan het kabinet eveneens heeft besloten om er vanaf volgend jaar de nodige stappen in te gaan zetten. Aanvankelijk was de stijging van het minimumloon gepland voor 2024, maar deze verhoging is een jaar naar voren gehaald.