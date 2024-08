ANWB waarschuwt voor zeer hoge tarieven laadpalen in het buitenland theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Bezitters van een elektrische auto die nog op vakantie gaan, moeten volgens de ANWB goed op de tarieven van laadpalen letten. Deze tarieven zijn soms onduidelijk en kunnen zeer hoog uitvallen. Er zijn gevallen bekend van rekeningen ter hoogte van honderden euro's voor één laadsessie, zo waarschuwt de ANWB.

Volgens de ANWB is elektrisch laden in verschillende populaire Europese vakantielanden gemiddeld duurder dan in Nederland. Ook ziet de ANWB naar eigen zeggen excessen. Dat gaat dan om "laadpalen die een veelvoud van de lokaal gangbare tarieven vragen en vakantiegangers opschepen met onverwachts hoge rekeningen, soms tot wel 480 euro voor een laadsessie."

Laadtarief plus een tarief per minuut

De ANWB geeft aan dat tientallen ANWB-laadpasklanten deze zomer een rekening hebben ontvangen van meer dan 100 euro voor één laadsessie. Uitschieter was een klant die in Frankrijk een rekening van maar liefst 480 euro kreeg. Deze auto stond bij een Franse camping iets langer dan een dag aan de laadpaal, waarbij slechts voor zo'n 100 kilometer aan stroom is geladen.

Er wordt bij sommige laadpalen namelijk niet alleen gerekend met een kWh-prijs, óók wordt per minuut een aanvullend bedrag in rekening gebracht. In het geval van de laadpaal uit het voorbeeld ging het om een bedrag van maar liefst € 0,30 per minuut.

De ANWB ziet dat het tarief dat per kilowattuur wordt gerekend vaak binnen de marges valt van wat redelijk is, maar dat de zogenaamde 'tijdgebonden tarieven' zeer hoog zijn. Deze tijdgebonden tarieven, ook wel blokkeertarieven genoemd, zijn in het buitenland wat gebruikelijker dan in Nederland.

"Let vooral op in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk"

Het is de ANWB opgevallen dat veel van dit soort extreem dure laadpalen in de buurt van campings en hotels staan. De indruk wordt dan ook gewekt dat deze laadpalen bedoeld zijn om veel geld te verdienen aan onwetende toeristen die niet goed opletten.

De ANWB constateert dat dit soort laadpalen met name in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk staan. Vanwege de soms zeer hoge tarieven die per minuut worden gerekend, kan het zelfs gebeuren dat het opladen van je auto via de laadpaal van het hotel duurder uitvalt dan de daadwerkelijke hotelovernachting.

Advies: "Controleer altijd vooraf de tarieven"

Automobilisten doen er verstandig aan om vóór het laden goed te kijken welke tarieven er worden gehanteerd. Het gaat daarbij overigens niet alleen om de tarieven, maar óók om de prijsopbouw, en dat heeft weer te maken met de soms erg hoge blokkeertarieven. De tarieven kun je in bijna alle gevallen vinden met behulp van de app van de laadpaalaanbieder, zo tipt de ANWB.

Ook is het in Europa verplicht om de prijs te vermelden op of in de nabijheid van het laadpunt. Mochten de tarieven toch niet vindbaar zijn, dan adviseert de ANWB om deze op te zoeken op de website van de aanbieder. Ook is het volgens de ANWB verstandig om de auto nooit aan een laadpaal te zetten voordat je duidelijkheid hebt over de tarieven.

Tot slot krijgen automobilisten nog de raad om de auto niet langer aan de laadpaal te zetten dan nodig is. Klaar met laden? Verplaats de auto dan zodat ook andere automobilisten de gelegenheid hebben om gebruik te maken van de laadpaal.