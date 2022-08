ANWB: dure brandstof raakt kwart automobilisten in portemonnee

Eerder dit jaar besloot het kabinet de accijns op benzine te verlagen in verband met de gestegen brandstofprijzen. De ANWB wil dat deze verlaging ook volgend jaar nog van kracht blijft om te voorkomen dat grote groepen mensen in hun mobiliteit worden beperkt. Ruim 30 procent van de ondervraagden zegt namelijk geen alternatief te hebben voor de auto om naar het werk te gaan. "Deze groep wordt door de hoge benzineprijzen extra zwaar geraakt", aldus de ANWB.

Voor een grote groep mensen is het niet mogelijk om op een andere manier op hun bestemming te komen. Het openbaar vervoer of de (elektrische) fiets zijn dan bijvoorbeeld geen optie vanwege de veel langere reistijd. "Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn de brandstofprijzen enorm gestegen. Dit heeft grote invloed op het autogebruik van Nederlanders", aldus de ANWB. Dat de hoge prijzen invloed hebben is wel duidelijk: bijna 60 procent van de leden laat de auto vaker staan door de hoge brandstofprijzen.