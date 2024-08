Anderhalf miljoen mensen laten keuze orgaandonatie aan naasten

Per 1 januari hebben iets meer dan 10 miljoen volwassenen de keuze gemaakt: wil ik na mijn overlijden wel of geen orgaandonor zijn? Circa anderhalf miljoen mensen laat de keuze over aan een dierbare, blijkt uit cijfers van het CBS .

Dat meldt statistiekbureau CBS in samenwerking met het Donorregister. Op 1 januari hadden 10,6 miljoen volwassenen een keuze gemaakt. In 2020, het jaar waarin de nieuwe donorwet inging, waren dat er bijna zeven miljoen. In de huidige donorwet staat namelijk dat alle inwoners van Nederland van 18 jaar of ouder "geen bezwaar tegen orgaandonatie" hebben als zij geen reactie hebben gegeven.