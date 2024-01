Amendement moet minister VWS tot actie dwingen: "Zo snel mogelijk behandelcentra long COVID" theme-icon Lijf • 20-01-2024 • leestijd 3 minuten • 1309 keer bekeken • bewaren

Er moeten op korte termijn gespecialiseerde behandelcentra voor long COVID-patiënten komen. Dit staat in het amendement van GroenLinks-PvdA dat aanstaande woensdag 24 januari tijdens het begrotingsdebat van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt ingediend.

Op dit moment wordt er géén behandelexpertise opgebouwd doordat de zorg gefragmenteerd is, zegt Tweede Kamerlid voor GroenLinks-PvdA Julian Bushoff.

"Long COVID-patiënten worden gezien door elke huisarts en elke specialist, waardoor artsen de facto slechts een handjevol patiënten per jaar zien. Zij kunnen alleen vertrouwen op de richtlijnen van hun beroepsgroep, die nog weinig te bieden hebben."

En, zo vervolgt hij: "De huidige zorg voor deze groep schiet tekort en daarvan zijn de maatschappelijke consequenties enorm. Het gaat hier om een unieke situatie waarin een zeer grote groep mensen getroffen is door een ziektebeeld waarover nog weinig bekend is."

Gespecialiseerde behandelcentra nodig

Hij vindt dan ook dat er een netwerk nodig is van een aantal gespecialiseerde behandelcentra c.q. poliklinieken met een goede spreiding over Nederland:

"Een deel van de patiënten, namelijk zij die langdurig ernstig ziek zijn, moet terecht kunnen bij een behandelcentrum of een gespecialiseerde polikliniek. Het gaat hierbij om zowel volwassenen als kinderen en jeugdigen. De verwachting is uiteindelijk dat tien procent gezien zou moeten worden door een arts in een gespecialiseerde polikliniek. Het grootste deel kan via de huidige reguliere zorg terecht binnen de eerstelijns zorg. Het gaat dan naar schatting om 45.000 mensen met long COVID. Ook mensen met andere ernstige, langdurige PAIS zouden hier terecht moeten kunnen."

Pilot 2024-2025

Hij wil dan ook geld in 2024 en 2025 reserveren voor een pilot met een aantal gespecialiseerde poliklinieken. Bushoff: "Elk van deze behandelcentra die onderdeel zijn van een ziekenhuis kunnen dan ernstig zieke volwassen en kinderen gaan helpen."

Bushoff vervolgt: "Ook het verspreiden van opgedane practice-based kennis naar professionals in de eerste- en tweedelijns (zoals huisartsen) dient hiervan onderdeel te zijn, zodat ook de bredere patiëntengroep de vruchten hiervan plukt."

"Dit zou idealiter centraal gebeuren, in afstemming met het Expertisenetwerk Post-Covid. Kosten die zijn opgenomen in de schatting zijn: operationele kosten (bemensing, kosten voor onderzoeken en medicatie die niet vergoed wordt), opstartkosten, kosten voor thuismonitoring en digitale zorg én kosten voor disseminatie van kennis naar de eerste lijn."

Bushoff: "Daarbij wordt ervan uitgegaan dat kosten voor consultatie vanuit een multidisciplinair overleg en gangbare onderzoeken en medicatie gedekt worden vanuit de zorgverzekeringswet. Daarom is ook geen huisvestingscomponent opgenomen"

Steun van politieke partijen?

Woensdag moet blijken of er voldoende steun is voor dit amendement. De BBB heeft ons in een reactie gezegd dat het van groot belang is dat patiënten met langdurige klachten als gevolg van het coronavirus de juiste zorg en ondersteuning kunnen ontvangen.

De partij reageert als volgt: "Tevens moet er meer begrip en aandacht komen voor zorg- en hulpverleners met long COVID. Ook pleiten wij voor een Nederlands onderzoek naar het aantal mensen met long COVID. De BBB benadrukt dat een zorgvuldige aanpak – inclusief een duidelijke definitie – cruciaal is in het bieden van de juiste zorg aan getroffenen."

De partij vervolgt: "De BBB wil ten slotte graag benadrukken dat long COVID niet alleen volwassenen treft, maar ook duizenden kinderen in Nederland. Ondanks ernstige klachten blijft er weinig bekend over een geschikte behandeling, waardoor deze kinderen zoals je al beschreef ernstig ziek thuis zijn. Ook gaan we in de begroting pleiten voor een long COVID-kliniek."

Als er voldoende steun van de beoogde coalitiepartners PVV en BBB is, alsmede de steun van oppositie partijen zoals de SP, CU en de PvdD – partijen die zich eerder uitspraken voor behandelingsklinieken – kan het amendement woensdag 24 januari op een ruime meerderheid rekenen in de Tweede Kamer en kan de minister dit niet meer tegenhouden.

Ernst Kuipers, de onlangs vertrokken (voormalig) demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, stelde dat er in de zorg al voldoende behandelmogelijkheden voor long COVID-patiënten zijn en vond speciale behandelcentra niet nodig. De huidige demissionaire minister Conny Helder heeft nog niet gereageerd op de nieuw ontstane situatie.