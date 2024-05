Alles wat je moet weten over het schoonmaken van zonnepanelen Vandaag • leestijd 4 minuten • 17344 keer bekeken • bewaren

Met de groeiende vraag naar groene stroom, zien we steeds meer daken vol liggen met zonnepanelen. Na verloop van tijd zorgen zand, bladeren en vogelpoep ervoor dat de panelen vies worden. Maar wanneer moet je de zonnepanelen schoonmaken? En kan je dit makkelijk zelf doen of is het beter om dit aan professionals over te laten? Wij zochten het voor je uit.

Moet je zonnepanelen schoonmaken?

Zonnepanelen hebben een zelfreinigende laag. Deze laag beschermt het paneel tegen vuil. Daarnaast liggen zonnepanelen vaak schuin op het dak. Als zonnepanelen onder een hoek van meer dan twintig graden liggen, spoelt een stevige regenbui ze vaak vanzelf schoon. Het reinigen van zonnepanelen is daarom meestal niet nodig.

Hardnekkig vuil, zoals vogelpoep of algengroei, blijft ook na een flinke regenbui echter vaak zitten. Ook bij zonnepanelen die plat op het dak liggen, blijft vaak vuil achter.

Te veel vuil op de panelen kan de opbrengst beïnvloeden. In deze gevallen is het aan te raden om je zonnepanelen te reinigen. Hoeveel schoongemaakte zonnepanelen extra kunnen opleveren is een beetje onduidelijk. Dit is namelijk afhankelijk van hoe vies ze waren. De schattingen lopen uiteen van twee tot twintig procent meer rendement.

Welke factoren beïnvloeden de opbrengst van zonnepanelen?

Vuil heeft dus invloed op de opbrengst van zonnepanelen, maar in hoeverre de opbrengst van je zonnepanelen terugloopt door vuil is afhankelijk van de plaatsingsrichting van je zonnepanelen. De zonnecellen op een paneel zijn met elkaar verbonden door metalen strips. Deze transporteren de opgewekte stroom naar het kastje aan de achterkant van de panelen.

Bij verticaal geplaatste zonnepanelen lopen de metalen strips verticaal. Bij horizontaal geplaatste panelen lopen deze logischerwijs horizontaal. Dit verschil heeft gevolgen voor de mate waarin vuil de opbrengst van de panelen beïnvloedt.

Vuil verzamelt zich vaak aan de onderkant van het paneel. Bij verticaal geplaatste panelen krijgen dan alle metalen strips te maken met een vermindering in energieopbrengst door vuil. Bij horizontaal geplaatste panelen wordt alleen de onderste metalen strip beïnvloed door vuilophoping. Het vuil heeft bij horizontale zonnepanelen dus minder invloed op de opbrengst.

Is het nodig om zonnepanelen professioneel te laten reinigen?

Je kunt je zonnepanelen zelf schoonmaken of je kunt ervoor kiezen om dit door een professioneel bedrijf te laten doen, zoals glazenwassers of gespecialiseerde schoonmaakbedrijven. Een professioneel bedrijf kan handig zijn, omdat zij geschikt materiaal en de juiste schoonmaakmiddelen hebben om je panelen te reinigen. Zeker als je zelf niet goed bij je zonnepanelen kunt, is het aan te raden om professionals in te schakelen.

Denk er wel goed over na of de kosten van het schoonmaken het waard zijn. Wanneer je het reinigen van zonnepanelen uitbesteedt, kost dit al snel meer dan 100 euro. In de meeste gevallen is de verbeterde opbrengst na het schoonmaken niet zo hoog dat het opweegt tegen de kosten.

Hoe kan je zonnepanelen zelf schoonmaken?

Zelf je zonnepanelen reinigen is niet heel lastig, maar er zijn een aantal dingen waar je aan moet denken. Wij zetten de tips voor je op een rij.

Zorg ervoor dat je veilig het dak op gaat bijvoorbeeld met een valbeveiliging. Je kunt er ook voor kiezen om een telescoopwisser te gebruiken. Hiermee hoef je zelf minder ver het dak op.

te gebruiken. Hiermee hoef je zelf minder ver het dak op. Schakel de zonnepanelen uit als je ze gaat schoonmaken en kom niet aan de bekabeling. Dit maakt het schoonmaken veiliger en er is minder kans dat er beschadigingen optreden.

Het is aan te raden om gedemineraliseerd water , ook wel osmosewater genoemd, te gebruiken om je zonnepanelen te reinigen. Hier zit namelijk geen kalk of mineralen in, waardoor er geen kalkstrepen op je panelen achterblijven.

, ook wel genoemd, te gebruiken om je zonnepanelen te reinigen. Hier zit namelijk geen kalk of mineralen in, waardoor er geen kalkstrepen op je panelen achterblijven. Gebruik geen schoonmaakmiddelen of een schurende borstel. Dit kan de zelfreinigende laag van de zonnepanelen aantasten, waardoor de opbrengst juist zal afnemen. Kies er daarom voor om je zonnepanelen te reinigen met water en een zachte spons.

schoonmaakmiddelen of een schurende borstel. Dit kan de zelfreinigende laag van de zonnepanelen aantasten, waardoor de opbrengst juist zal afnemen. Kies er daarom voor om je zonnepanelen te reinigen met water en een zachte spons. Als het vuil heel hardnekkig is, kun je een speciaal reinigingsmiddel voor zonnepanelen gebruiken.

Ga niet op de panelen lopen of staan. Hierdoor kunnen er kleine scheuren in komen. Dit is meestal niet meteen zichtbaar, maar kan er wel voor zorgen dat de zonnepanelen minder goed werken. Om dezelfde reden is het ook niet verstandig om een hogedrukspuit te gebruiken voor het schoonmaken van de panelen.

Wat is het beste moment om zonnepanelen te reinigen?

Je kunt je zonnepanelen het beste in het voorjaar schoonmaken. Dan begint de zon namelijk weer meer te schijnen en leveren de zonnepanelen meer energie op. De opbrengst van zonnepanelen is in mei, juni en juli het hoogst. Zorg er dus voor dat ze schoon zijn voor deze periode.

Daarnaast is het slim om je zonnepanelen schoon te maken wanneer er weinig zonlicht is. Zo voorkom je dat het water snel opdroogt en vlekken of strepen achterlaat. Bovendien worden de panelen erg warm in de volle zon. Als je de zonnepanelen vervolgens schoonmaakt met koud water, kunnen er barsten in het glas ontstaan. Kies er daarom voor om je panelen op een bewolkte dag te reinigen.