Alles wat je moet weten over avocado’s

Als je van avocado-toast, guacamole of elk ander gerecht met avocado houdt, moet je naar Australië gaan. Volgens de Australische tak van de Rabobank is de avocado-productie zo explosief gestegen dat er voor elke Australiër zo’n 22 avocado’s zijn. Ook in Nederland lusten we er wel guacamole-pap van. Zo was Nederland in 2017 de op één na grootste importeur van de vrucht ter wereld. Maar hoe duurzaam is de vrucht? En hoe gezond? Kassa legt het je uit.

Technisch gezien is een avocado een groente, maar biologisch gezien is het een vrucht Het Voedingscentrum noemt het daarom een vruchtgroente. Volgens het Voedingscentrum telt hij dus mee voor de richtlijn van 250 gram groente per dag. Maar een belangrijk verschil tussen een avocado en een ‘klassieke’ groente is dat een avocado vrij veel vet bevat. Deze vetten zijn onverzadigd, en onverzadigd vet verlaagt het LDL-cholesterol van het bloed

Een te hoog LDL-cholesterol is niet goed voor de bloedvaten en kan uiteindelijk leiden tot hart- en vaatziekten. Met een avocado krijg je dus goede vetten binnen, net zoals met olie, zachte en vloeibare margarine, vette vis en noten. Dat is dus alleen nog maar beter!

Calorieën

Maar, zoals we weten, veel vetten betekent ook veel calorieën. Eén avocado levert zo’n 360 kcal en bevat 35 gram vet. Wil je dus graag afvallen, dan is een strikt avocado-dieet misschien geen geweldig idee. Ook als je niet direct probeert af te vallen blijft het advies van het Voedingscentrum toch om te variëren met groenten.

Duurzaamheid

Omdat de avocadoplant het beste gedijt bij hoge temperaturen wordt het overgrote deel van avocado’s dat je in het supermarktschap ziet liggen geïmporteerd. Vooral Zuid-Amerika exporteert veel van de vruchten. Daar begint dan het eerste duurzaamheidsprobleem: ze worden per vliegtuig vervoerd, en dat zorgt voor veel CO2-uitstoot

Daarnaast kost het telen van een gemiddelde avocado (ongeveer 180 gram) meer dan 200 liter water. Ter vergelijking: 200 gram broccoli kost 18 liter water, maar een kilo biefstuk 15.000 liter. Tot slot is voor de teelt van avocado’s veel boskap nodig. Waarom dat zo slecht is lees je in dit artikel.

Een vrucht met pit

Degenen die voor het eerst in hun leven een avocado opensnijden, komen wellicht voor een verrassing te staan. De vrucht bestaat voor de helft namelijk uit een grote pit. Voor de mensen die deze pit altijd schoorvoetend weggooien hebben we goed nieuws: je kan er namelijk van alles mee doen!

Snij hem door de helft en trek er een theetje van bijvoorbeeld. Ook kun je de pit bewaren om je zojuist gemaakte guacamole langer te bewaren. Wanneer je de pit in de guacamole legt voordat je deze in de koelkast doet, blijft het langer zijn groene kleur behouden.

Of plant de pit en groei je eigen avocadoboom! Voor je hem plant moet de avocado-pit eerst ontkiemen. Hiervoor moet de pit in een glas water kunnen drijven. Prik 3 á 4 satéprikkers vanaf de zijkant in de bovenkant (smalle kant) van de pit. Zorg dat het onderste deel van de pit in het water ligt en dat het bovenste deel droog blijft. Zet het glas op een zonnige plek en ververs het water één keer in de vijf dagen. Het ontkiemen kan 8 tot 12 weken duren. Zijn de worteltjes 5 tot 10 cm lang? Dan kun je de pit overzetten naar een pot. Blijf hem voldoende water geven en voilà!