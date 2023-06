Allergiewaarschuwingen supermarkten Dirk en Albert Heijn

23 jun. 2023 - 9:08

Nee, niet alleen voor Dirk gemaakt, er staat "alleen bij Dirk verkocht". Dat is iets anders. Ze worden per partij gemaakt, bijv genoeg gemaakt voor 10000 zakjes gevuld op 1 dag, dat is dan 1 partij die een LOTcode krijgt en die partij wordt aan 1 winkel verkocht. De volgende dag maken ze ze weer voor een nieuwe partij die een andere code krijgt. Zo moet je dat zien.