Allergie voor gelnagellak: bestaat ‘veiligere’ gelnagellak?

Gelnagellak is nagellak die je uithardt onder een UV-lamp. Het is reuze populair, maar aan deze mooie nagels zit een schaduwkant. Een jaar geleden onthulden wij de gevaren van een acrylaatallergie door deze nagellak. Maar door alle negatieve aandacht zijn producten van nagellak nu varianten aan het ontwikkelen die naar eigen zeggen “veiliger” zouden zijn. Maar is dit wel zo?

Meer dan een jaar geleden waarschuwden medisch specialisten in Kassa voor de mogelijke risico’s van gelnagellak. Zij zagen steeds meer patiënten met een acrylaatallergie door gelnagellak. Mensen krijgen dan allergische reacties, die zich onder anderen uitten in pijnlijke nagels en vingertoppen, jeuk, eczeem en loslating van de nagel.

Acrylatenallergie

Die allergie wordt veroorzaakt door zogeheten acrylaten. Er zijn een heleboel soorten acrylaten, maar de meest berucht zijn HEMA en Di-HEMA (niet te verwarren met de gelijknamige winkelketen). Die zijn nodig om de nagellak onder een uv-lamp te laten uitharden. Als het nog niet is uitgehard kunnen die kleine acrylaatdeeltjes makkelijk je huid binnendringen. Je immuunsysteem kan ze dan onterecht als vijand gaan zien en daarop reageren. Dan ontwikkel je een allergie.

En zo’n allergie kan grote gevolgen hebben. Want die acrylaten zitten veel medische hulpmiddelen. Zoals botcementen of lijm voor het vastzetten van kunstheupen, kunstknieën of verbrijzelde botten. Ook zit het in tandvullingen, kronen, kunstgebitten, insulinemeters, hoortoestellen en ga zo maar door.

Slechte naam

Door alle horrorverhalen hebben die bekendste acrylaten HEMA en Di-HEMA een slechte naam gekregen. Maar verkopers van gelnagellak hebben nu iets nieuws ontwikkeld: HEMA-vrije gelnagellak. Met mooie beloftes, ze zouden namelijk veiligere acrylaten gebruiken waardoor er geen of minder kans op een allergie zou zijn.

Maar met die beloftes zijn medisch specialisten het niet eens. Dermatoloog-allergoloog Thomas Rustemeyer van het Amsterdam UMC stelt in de uitzending van Kassa dat ze namelijk nog steeds een toename te zien van het aantal mensen met een acrylaatallergie: “We zagen tot kortgeleden met name HEMA [als acrylaat]. Dat wijst erop dat de industrie nu andere stoffen gebruikt. En we zien nu al mensen verschijnen die ook hiervoor allergisch zijn geworden.”

HEMA-vrij

Er worden nu andere acrylaten in HEMA-vrije gelnagellak gebruikt. Maar hier kun je volgens onder anderen dermatoloog Thomas Rustemeyer ook een allergie voor krijgen.

Kassa neemt 20 potjes HEMA-vrije gelnagellak en BIAB, dat is een nagelverstevigende gellak, onder de loep. En wat blijkt: in bijna alle potjes zitten acrylaten waar je deze allergie voor kunt krijgen. En dat zijn volgens Rustemeyer juist de acrylaten die in de medische wereld veel gebruikt worden. Bijvoorbeeld isobornyl methacrylaat. “Dat kenden wij alleen uit producten die bij mensen die aan diabetes lijden gebruikt worden. En als je aan diabetes lijdt dan heb je weinig keuze, dan heb je ben je afhankelijk van die insuline. Maar als je door je nagels allergisch geworden voor de lijm die je nodig hebt om deze apparaten op je lijf te plakken… dat is dan echt bitter en gemeen”, aldus de dermatoloog.

Reacties van leveranciers en brancheorganisatie