Alleenstaande 'Jan Modaal' bijna kansloos op huizenmarkt Vandaag

Slechts 1 procent van het aanbod van koophuizen in Nederland is bereikbaar voor een alleenstaande met een modaal (38.000 euro per jaar) inkomen. Dit komt vooral omdat een alleenstaande huizenkoper minder kan lenen vanwege de gestegen hypotheekrente, blijkt uit onderzoek van De Hypotheker.

"Het aanbod van betaalbare woningen voor de alleenstaande 'Jan Modaal' is met 70 procent gedaald in één jaar tijd", stelt De Hypotheker.

Tweeverdieners met een modaal inkomen lopen ook tegen de grenzen van het woningaanbod aan. Slechts 20 procent van de te koop staande woningen zijn voor hen financieel bereikbaar.

Hogere hypotheekrente dempt leencapaciteit

De onderzoekers brachten per regio in kaart hoeveel woningen bereikbaar zijn voor singles en tweeverdieners met een modaal inkomen. Volgens het Centraal Plan Bureau (CPB) bedraagt zo'n inkomen 38.000 euro. Met dit salaris kun je als single, bij de huidige marktrente van 3,6 procent, een hypotheek krijgen van ongeveer 171.000 euro. "Dit is veel minder dan vorig jaar, toen alleenstaanden met een modaal inkomen nog 188.000 euro konden lenen", aldus de hypotheekverstrekker.

Tweeverdieners met zo'n inkomen kunnen nu ongeveer 304.000 euro lenen. Dat is ongeveer 40.000 minder dan vorig jaar.

Verschillen in woningaanbod tussen provincies

Voor modale eenverdieners is het beschikbare aanbod in Flevoland (0,1 procent), Noord-Brabant (0,1 procent) en Utrecht (0,2 procent) het nijpendst. "Hier krijgen singles nauwelijks nog een voet tussen de deur door de sterk gestegen woningprijzen en het schaarse aanbod." In Limburg (6 procent), Groningen (5 procent) en Zeeland (4 procent) maken zij de meeste kans.