Albert Heijn stopt met plastic broodclipjes en stapt over op papier

17 mrt. 2023 - 11:46

Dit is toch alleen maar voor de bühne en om reclame te maken, of dit iets bijdraagt aan de plastic troep overal. Ga eens winkelen bij AH en kijk wat er allemaal in plastic verpakt is..vrijwel alles. Alleen die zakjes voor de losse groente niet, terwijl ook weer veel groente in plastic gesealed is. Maar de pers duikt erop en dat vindt AH heel fijn, gratis reclame.

