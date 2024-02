Supermarkten roepen spritsen terug vanwege metaaldeeltjes

Vorige week riepen supermarktketens Albert Heijn, Dirk, PLUS, SPAR, Boni, Coop, Hoogvliet, Vomar en DekaMarkt al meerdere soorten chocoladekoekjes terug omdat er mogelijk metaaldeeltjes in zitten. Ook de HEMA waarschuwt voor metaaldeeltjes in zijn chocolatechipcookies. Het is niet bekend hoe die flinters in de koekjes terecht zijn gekomen. ANP