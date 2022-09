Albert Heijn haalt 'niet duurzaam verpakt' zeewater uit de schappen Vandaag • leestijd 1 minuten • 77 keer bekeken • bewaren

Beeld © @Zwerfinator (Twitter)

Albert Heijn stopt kort na de introductie met de verkoop van ontzilt zeewater. De supermarkt kreeg kritiek, omdat de verpakking niet duurzaam is.

'Zwerfinator' Dirk Groot, die campagne voert tegen zwerfafval, had via social media zijn ongenoegen geuit over de niet duurzame verpakking. Er zat geen statiegeld op en alleen al het recyclen kostte van de verpakking volgens hem een hoop energie en water. Volgens Groot is "verpakt water nooit duurzaam" en is kraanwater de beste oplossing.

'Verpakking is niet de juiste'

AH plaatste onder een bericht van Groot deze reactie: "De ontwikkeling om van zeewater drinkwater te maken vinden we interessant, en wilden we in klein aantal winkels testen op potentie, maar we hebben met de leverancier besproken dat deze verpakking niet de juiste is. We stoppen dan ook met de verkoop van dit pakje in goed overleg met de leverancier."

De producent van SEA Water zegt in eerste instantie gekozen te hebben voor drankkarton omdat uit onderzoek bleek dat deze minder CO2-impact heeft dan alternatieve verpakkingen. "Wij zijn ons ervan bewust dat de verpakking nog niet perfect is en zijn continu bezig met het verbeteren en vernieuwen hiervan", aldus het bedrijf in een verklaring.