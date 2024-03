"Alarmerende" toename geldproblemen, steeds meer hulp gezocht

Steeds meer mensen met geldproblemen kloppen aan voor hulp, zegt Humanitas . Dat is de grootste Nederlandse vrijwilligersorganisatie voor schuldhulpverlening.

Een van de oorzaken die Humanitas aanwijst voor deze toename is de industrie die verdient aan schulden, zoals "agressieve" incassobureaus. Als mensen hun rekeningen niet kunnen betalen, verhogen deze bureaus het oorspronkelijk te betalen bedrag. "Een kleine schuld kan uitgroeien tot een monsterschuld", legt Humanitas uit.

Directeur Jerzy Soetekouw spreekt van "alarmerende cijfers". "Onze vrijwilligers en coördinatoren zien mensen op hun dieptepunt. Zij vangen als eerste de signalen op dat het probleem vele malen groter is dan voorheen." Humanitas voerde een enquête uit onder coördinatoren binnen de organisatie. 63 procent van de respondenten meldde dat de vraag bij hun afdeling is gestegen. 44 procent zei bovendien dat bestaande geldproblemen zijn verergerd. In 2021 en 2022 waren dat nog respectievelijk meer dan 13.000 en ruim 17.000. De vrijwilligersorganisatie ondersteunde vorig jaar ruim 24.000 mensen met ernstige geldproblemen.