Al luisterend wat opsteken? Zeven podcasttips voor de consument

Met één druk op de knop kun je je, al wandelend, autorijdend of stofzuigend, laven aan podcasts over de meest uiteenlopende onderwerpen. Maar welke zijn er nou interessant voor de consument? Het zijn er zoveel dat het best lastig is om het overzicht te bewaren. Wij zetten zeven podcasts voor je op een rij die écht handig en interessant zijn om te luisteren.

De Podcast Psycholoog

Over je mentale struikelblokken praten kan af en toe best lastig zijn, ondanks dat het een thema is waar de afgelopen decennia steeds meer aandacht voor gekomen is.



Zeker tijdens de coronacrisis werd weer eens duidelijk hoe afhankelijk we als mensen van elkaar zijn, en hoeveel invloed een periode van crisis kan hebben op je mentale gesteldheid. Soms ben je op zoek naar een duwtje in de rug, of je wilt misschien wel beter om leren gaan met iemand in je omgeving.





De Podcast Psycholoog helpt je uit de brand. Marissa en Leonie nemen je mee en bespreken elke aflevering een ander psychologisch thema, met daarbij ook direct praktische tips die je toe kunt passen.

Radar Helpt.

In deze podcast van het consumentenprogramma Radar, komt elke week een ander onderwerp aan bod waar de consument handige tips over krijgt. Denk aan onderwerpen als “Zo verlaag je jouw stressniveau” en “Zo krijg jij de toeslagen waar je recht op hebt”. Ondanks dat deze podcast niet meer geüpdatet wordt, staan er nog steeds 45 afleveringen met interessante thema’s voor je klaar waar je naar kunt luisteren.

Jong beleggen, de Podcast.

In deze podcast nemen Milou en Pim je mee door de wereld van beleggen. Het is een populair maar ietwat angstaanjagend onderwerp, want waar begin je? Zeker met de opkomst van cryptocurrency zoals de bitcoin, is dit onderwerp razend populair geworden.

Pim en Milou nemen de beginnende belegger mee langs de weg die zij afleggen en de risico’s die zij daarbij nemen. Elke donderdag verschijnt er een nieuwe aflevering, soms ondersteund door een deskundige gast.

Heerlijk Minimaliseren de Podcast

De titel zegt het eigenlijk al: een podcast die draait om minimaliseren. Man en vrouw Gera en Marco maken een wekelijkse podcast waarin ze alle ins en outs van het minimaliseren bespreken.

Het zijn korte afleveringen waarin de luisteraar voorzien wordt van praktische tips om te kunnen genieten van een minimalistische levensstijl. Zeker in de huidige tijd waarin prijzen de pan uitreizen en veel mensen beseffen dat ze een stapje terug moeten doen, kan dit het perfecte opstapje zijn naar een minder materialistisch leven.

De Boekenpodcast

Boeken zijn van alle tijden, maar niks is vervelender dan een boek dichtslaan en met een onbevredigend gevoel achterblijven. Zeker weten dat je een écht interessant boek uitzoekt? Deze podcast kan je daarbij helpen. Presentatoren en boekenexperts van NPO Radio 1 bespreken in wisselende duo’s boeken waar zij enthousiast van worden. Alle genres komen voorbij: van romans tot non-fictie en literatuur.

Goed met Geld Podcast

Geld, voor iedereen die rondwandelt op deze planeet is het iets dat hoe dan ook een rol speelt. Eén ding is zeker, leren hoe je beter met geld om kunt gaan, kan nooit kwaad. De Goed met Geld Podcast wordt gepresenteerd door Bas en Arjan. Naar eigen zeggen twee echte millennials die zich ook richten op deze doelgroep. Maar niet getreurd, ook als je niet onder deze doelgroep valt, zijn er genoeg afleveringen waar je nuttige informatie uit kunt halen.

Zo zijn er afleveringen verschenen die ingaan op hoe je veilig kunt internetbankieren, en er is ook een aflevering waarin de financiële aspecten van het nemen van een hond worden besproken. Voor ieder wat wils dus.

De Stemming van Vullings en Van der Wulp.

Politiek is een complex thema. Prinsjesdag, de energiecrisis, debatten, parlementaire enquêtes en ‘politieke afrekeningen’ vliegen je om de oren. Het kan een hele strijd zijn om door de bomen het bos te zien, terwijl het toch van belang is om te weten hoe de politieke verhoudingen in elkaar steken.



In deze podcast nemen politieke journalisten Joost Vullings (EenVandaag, AVROTROS) en Xander van der Wulp (NOS) elke week het politieke nieuws met je door. Met een vleugje humor en concrete voorbeelden geven zij duiding aan alle politieke kwesties, en zo maken ze het complexe toegankelijk.

Wat is een podcast?

Een podcast kan eigenlijk gezien worden als een soort online radioprogramma. Je kunt ernaar luisteren waar en wanneer je maar wilt. POD staat dan ook voor Portable On Demand. Er zijn talloze podcasts te vinden over de meest uiteenlopende onderwerpen, met elk hun eigen invalshoek. Van sport tot wetenschap, van misdaad tot politiek, van muziek tot gezondheid: noem een onderwerp op en er is een podcast over te vinden.