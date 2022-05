AH laat boodschappen snel bezorgen via Thuisbezorgd en Deliveroo 12-04-2022 • leestijd 1 minuten • 202 keer bekeken • bewaren

Klanten van Albert Heijn kunnen binnenkort bij wijze van proef boodschappen laten bezorgen via Thuisbezorgd.nl en Deliveroo. "We breiden de bezorgmogelijkheden uit zodat we de boodschappen ook binnen ongeveer dertig minuten op de fiets bij je kunnen thuisbezorgen", aldus de Zaanse grootgrutter.

Het gaat eerst om een proef in Amsterdam. Daarna wordt bekeken of het ook iets is voor de rest van Nederland.

"We willen beter eten voor iedereen op elk moment bereikbaar maken", legt Albert Heijn-topvrouw Marit van Egmond uit in een schriftelijke toelichting. "Dat doen we al met onze winkels en bezorgservice via AH.nl."

Meer samenwerkingen voor flitsbezorging

In de supermarktbranche wordt de laatste tijd vaker de samenwerking gezocht met bekende maaltijdbezorgbedrijven. Zo werd eind vorige maand al bekend dat Deliveroo boodschappen gaat bezorgen voor SPAR.