AFM: ‘Finfluencers’ adviseren niet volgens de regels

Finfluencers zijn influencers die zich op sociale media specifiek uitspreken over beleggen. Ze maken podcasts, schrijven blogs en zijn actief op kanalen als Instagram, YouTube of Facebook. De AFM deed een verkennend onderzoek onder 150 fincluencers. Daaruit bleek dat ze vaak onzorgvuldige aanbevelingen doen over beleggingen. Ook worden risicovolle producten aangeprezen en zijn de fincluencers niet altijd transparant over hun eigen belangen en vergoedingen die ze krijgen. De meeste van hen hebben geen relevante financiële opleiding of werkervaring, terwijl ze door hun volgers wel als expert worden gezien.