Afbouwen salderingsregeling zonnepanelen nog onzeker door ontbreken steun oppositie

18 jan. 2023 - 11:33

Gelezen op Duurzaam Nieuws punt nl Salderen afschaffen omdat het te duur is? Onzin De regering is bang dat het er nog veel meer zullen worden en dat daarmee de kosten voor het salderen uit de hand gaan lopen. Daarom wil ze salderen afschaffen. “Tenslotte moeten we wel kunnen blijven BBQen” zei Rutte ooit. Ofwel, klimaatbeleid is leuk, maar het mag ons niet te veel kosten. Gezien de bovenstaande cijfers over het aantal eigen woningen is die angst dus ongegrond. Als er 4 miljoen woningen met panelen komen is dat waarschijnlijk het maximum haalbare. De regering Rutte is ook bang dan mensen met PV op het dak te veel voordelen krijgen. Dat is de vreemdste gedachtenkronkel ooit want huishoudens betalen door de verschillende belastingen en toeslagen voor hun energie vele malen meer dan bedrijven. Nu het gas opeens veel duurder is geworden blijkt er zelfs energie armoede te ontstaan en heeft de regering de algemene vrijstelling voor energiebelasting drastisch opgetrokken met €500 per aansluiting. Dat betekent een vermindering van de belasting inkomsten met ruim 3 miljard en dat is veel meer dan de saldering ooit zal gaan kosten.