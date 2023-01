Afbouw salderingsregeling onzeker door ontbrekende steun van links

Energieminister Rob Jetten heeft de oppositie er niet van kunnen overtuigen dat de geleidelijke afbouw van een stimuleringsregeling voor zonnepanelen op daken van woonhuizen een goed idee is. Daardoor blijft een meerderheid voor het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zeer onzeker.

Het kabinet en de coalitiepartijen willen de zogeheten salderingsregeling vanaf 2025 in zes jaar afbouwen. Bezitters van zonnepanelen mogen onder die regeling de stroom die zij in de zomer terugleveren aan het net, wegstrepen tegen stroom die zij in de wintermaanden afnemen bij hun energieleverancier. Daardoor loopt de schatkist belastinginkomsten mis.