Advies: Live muziek moet zachter tegen gehoorschade Vandaag • leestijd 2 minuten • 114 keer bekeken • bewaren

Omdat steeds meer mensen gehoorschade oplopen, moet de versterkte muziek zachter. Dat adviseert de Gezondheidsraad aan het kabinet. Het gaat om muziek in bijvoorbeeld clubs of bij live concerten.

Muziek moet nog maar tot maximaal 100 decibel worden versterkt, drie decibel minder dan nu is afgesproken. Eventueel is er ook wetgeving nodig om dit af te dwingen, schrijft de raad aan het kabinet. Enkel zelfregulering, zoals nu door verschillende partners in een convenant is afgesproken, is wellicht niet meer voldoende om zachtere muziek af te dwingen, stelt de Gezondheidsraad.

Veel tieners lopen risico op gehoorschade

Veelvuldig of langdurig hard geluid horen, zoals tijdens concerten en ook via eigen apparatuur als oortjes, kan leiden tot gehoorschade. Uit Nederlands onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat zo’n 54 procent van de 12- tot en met 18-jarigen op dit moment risico loopt, weet de raad.

"Beleving van muziek blijft goed"

Door de vermindering met drie decibel wordt de druk op het gehoororgaan flink verminderd en kan men die druk ook langer verdragen zonder al te veel kans op schade. Intussen blijft de beleving van de muziek volgens de raad nog goed. Een dergelijk hoog geluidsniveau komt overigens niet zozeer voor in de bekende grote zalen, maar juist elders, waar men zich nog wat minder inhoudt. Volle garantie tegen schade geeft de voorgestelde maatregel trouwens niet.

Verder moet de preventie onverminderd worden voortgezet, staat er in het advies: voorlichting over de gevolgen van te veel lawaai moet worden gegeven en het gebruik van gehoorbescherming worden gestimuleerd.

"Het ontstaan van gehoorschade is een geleidelijk proces als gevolg van opeenstapeling van blootstelling aan verschillende bronnen van hard geluid door de jaren heen. Gehoorschade is onomkeerbaar en onbehandelbaar en heeft een grote impact op de kwaliteit van het leven van mensen", waarschuwt het adviesorgaan. Door het lange proces en de verschillende geluidsbronnen is niet goed te achterhalen waardoor opgelopen gehoorschade is gekomen.

100 decibel

Elke maatregel die bijdraagt aan het verminderen van de opeenstapeling van geluidsinvloeden maakt in elk geval al uit voor de kans op gehoorschade. Daardoor scheelt een maximaal geluidsniveau van drie decibel minder dus ook al. De maximale 100 decibel is ook niet helemaal door de raad zelf bedacht: we zouden ermee aansluiten bij omringende landen en bij het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). ANP