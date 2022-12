theme-icon Geld

ADP: Iedere werknemer gaat er in 2023 op vooruit, minimumloner profiteert het meest Vandaag • leestijd 2 minuten • 61 keer bekeken • bewaren

Werknemers met een modaal loon houden komend jaar 3,7 procent meer over van hun salaris. Door aanpassingen in de belastingregels houden zij op een brutosalaris van 3086 euro netto 91 euro per maand meer over, berekende loonstrookverwerker ADP. Mensen met het minimumloon of die daar net boven zitten, gaan er nog meer op vooruit. Het nettominimumloon gaat met 218 euro per maand omhoog.

Mensen die anderhalf keer modaal verdienen houden 87 euro in de maand meer over. Als het salaris twee keer modaal is, komt er netto 98 euro meer binnen.

Verschillende redenen voor inkomensstijgingen

Er zijn verschillende redenen voor de inkomensstijgingen. Voor de meeste groepen is de hogere arbeidskorting de belangrijke reden. Dat is een bedrag dat van de belasting af wordt getrokken. Verder gaat het belastingtarief wat omlaag en gaat dat gelden tot een hoger salaris.

Stijging van het minimumloon, ook in 2024

Het minimumloon stijgt met meer dan 10 procent door een extra verhoging. Dat heeft niet alleen gevolgen voor mensen die in 2022 minimumloon verdienden, maar ook voor hen die daar vlak boven zaten.

In 2024 zal het minimumloon nog eens stijgen, want dan gaat de overheid niet meer uit van een minimummaandloon, maar van een minimumuurloon. Zodra dat ingevoerd wordt gaat de overheid uit van een 36-urige werkweek, terwijl het minimummaandloon nu nog van een 40-urige werkweek uitgaat.

AOW’ers gaan er ook op vooruit

Mensen met een AOW-uitkering gaan er ook op vooruit. Alleenstaanden krijgen 92 euro per maand extra, getrouwde stellen krijgen twee keer 57 euro extra per maand.

Een aanvullend pensioen van 1000 euro bruto per maand levert nauwelijks iets extra's op. Daarvan houden gepensioneerden netto 2 euro per maand meer over.

ADP: Werknemers kunnen nog meer voordelen tegenkomen

Verder zijn er nog meer voordelen die werknemers kunnen tegenkomen, benadrukt ADP. Zo kunnen werkgevers een hogere onbelaste reiskostenvergoeding geven en ook meer thuiswerkvergoeding.

De reiskostenvergoeding gaat van 0,19 naar 0,21 cent per kilometer, de thuiswerkvergoeding van 2 euro naar 2,15 euro per dag. Daarbij geldt wel dat het aan werkgevers is om te bepalen of ze die wijzigingen doorvoeren.

CPB voorspelt daling koopkracht in 2023